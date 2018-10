Este: FUSIONE TRA I COMUNI DI BAONE, CINTO EUGANEO, ESTE E LOZZO ATESTINO

FUSIONE TRA I COMUNI DI BAONE, CINTO EUGANEO, ESTE E LOZZO ATESTINO

IL 22 OTTOBRE PRIMA ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’



Le Amministrazioni di Baone, Cinto Euganeo, Este e Lozzo Atestino hanno avviato nel mese di giugno 2018 un percorso per verificare la fattibilità e la convenienza di una eventuale fusione tra i quattro Comuni, sfruttando la possibilità fornita dalla normativa e avvalendosi di un contributo della Regione del Veneto.



In questi mesi è stato steso uno studio di fattibilità che evidenzia quali sono, in relazione al contesto specifico dei nostri territori, le opportunità e i potenziali rischi, i possibili finanziamenti e gli investimenti possibili grazie a tale fusione.

Il 22 ottobre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Baone, Piazza XXV Aprile, n. 1 è previsto un incontro di presentazione dello studio di fattibilità, il primo di un percorso di partecipazione che caratterizzerà i prossimi mesi. Saranno presenti i Sindaci dei quattro Comuni e un rappresentante della Società che ha curato la redazione dello studio. L’incontro è aperto al pubblico e Vi aspettiamo numerosi per discutere e confrontarci sul tema.