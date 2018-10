Scuola: rete studenti, regione veneto ipocrita su migrazioni

Venezia, 15 ott. (AdnKronos) – Domani il ministro Marco Bussetti sara a Venezia per incontrare il governatore del Veneto Luca Zaia e firmare un protocollo di intesa tra il MIUR e la Regione mirato all’introduzione nelle scuole di un programma di studio sulla storia della Repubblica di Venezia. Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti Medi del Veneto a riguardo sottolinea che: “Un protocollo che dovrebbe servire a “capire i flussi migratori”, da parte di una regione che limita l’accesso al suo buono libri agli alunni stranieri, e semplicemente ridicolo. La Regione e tristemente ipocrita, mentre Bussetti, tra i colloqui con gli studenti del movimento giovanile della Lega e questo, sembra proprio che l’agenda del Ministro voglia favorire gli interessi del partito piuttosto che intervenire in modo sistematico sull’istruzione. Se Bussetti e Zaia vogliono migliorare l’istruzione in Veneto, lo dimostrino investendo e smettendola con le discriminazioni e le strumentalita”.

“Come Salvini a Roma anche Zaia in Veneto ha gettato la maschera – dichiarano i coordinatori delle UDU del Veneto – rivelandosi per quello che realmente e: un’amministrazione razzista e discriminatoria. Non possiamo accettare politiche escludenti che colpiscono l’istruzione e la formazione degli studenti, a prescindere dal colore della pelle, che evidentemente disturba i leghisti. Per questo torneremo a mobilitarci come abbiamo gia fatto in passato e continueremo a fare in futuro fino a quando questo orrendo provvedimento non verra ritirato”.

(Adnkronos)