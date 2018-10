Scuola: cgil veneto, richiesta certificati per i buoni libro discriminazione inaccettabile (2)

(AdnKronos) – “Non ha quindi alcun senso, oltre ad essere controproducente, scimmiottare scelte assurde e inaccettabili come quelle del Comune di Lodi, che hanno trovato una risposta formidabile da parte dei tantissimi cittadini che hanno sottoscritto la raccolta fondi per far tornare in mensa i bimbi migranti. Perfino questa definizione e sbagliata, perche i bambini non fanno questo tipo di distinzioni. Se entri in una classe multietnica e chiedi ai bambini italiani se ci sono tra i loro compagni bambini stranieri, ti rispondono di no, perche nessuno dei loro amici e per loro straniero, a meno che non abbiano sentito in famiglia discorsi sbagliati”, stigmatizza.?

“C’e un pessimo clima nel Paese, la vicenda di Riace e da questo punto di vista emblematica. Distruggere un modello di integrazione e di convivenza, producendo il doppio danno di mettere in difficolta famiglie (e anche in quel caso bambini) che hanno finalmente trovato la possibilita di vivere dignitosamente, e desertificare un piccolo Paese, come ce ne sono migliaia di altri nel nostro Meridione, che invece ha saputo rinascere. Anche qui una domanda: meglio Comuni fantasma, disabitati, che la presenza di migranti che portano nuove energie e nuova vitalita?”, prosegue.

“La Cgil contrastera con tutte le sue energie questa deriva: in Veneto, a Lodi, a Riace, sulla banchina dove era sequestrata la nave Diciotti, dovunque ci sara il rischio della violazione dei valori della nostra Costituzione, dei diritti umani, dei principi su cui si basa la nostra convivenza – conclude – Lo fara perche e giusto, lo fara perche e utile per tutti, per i cittadini italiani, per i cittadini stranieri, per il nostro sistema economico, per la nostra tenuta sociale”.

(Adnkronos)