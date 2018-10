UPA Padova: Contributi per la sostituzione dei veicoli commerciali

Fino a 10mila Euro dalla Regione Veneto. Giovedì 18 ottobre un incontro per saperne di più

Fino a 10mila euro per la sostituzione dei veicoli commerciali. È questo ciò che prevede il bando approvato qualche giorno fa dalla Giunta regionale del Veneto, un provvedimento che sarà spiegato giovedì 18 ottobre, alle ore 19.30, nella sede di Confartigianato di Padova, in Piazza De Gasperi 22.

A partire dalle 19.30, gli esperti dell’Associazione illustreranno le opportunità offerte a tutte le aziende artigiane (sono escluse dal bando solo le imprese che operano nel settore del trasporto merci conto terzi).

Dalla prossima settimana sarà poi attivo uno specifico servizio di assistenza per la presentazione delle domande di contributo.

Il bando, voluto dalla Regione, è collegato alle diverse iniziative promosse per il risanamento dell’aria, che prevede contributi per le aziende micro, piccole e medie che intendano acquistare nuovi veicoli commerciali N1 e N2 con la contestuale rottamazione di mezzi di categoria fino a Euro3.

Nel dettaglio la delibera prevede diverse forme di contributo, a seconda delle dimensioni dei vari mezzi arrivando fino a 10.000 euro per un nuovo veicolo elettrico, 8.000 euro per un ibrido, 7.000 per mezzi GPL.

Il bando è stato pubblicato il 12 ottobre sul BUR. C’è quindi tempo fino al 12 novembre per presentare le domande.

Per informazioni:

Confartigianato Padova – Vincenzo Pugliese



(UPA di Padova)