Scuola: donazzan, in veneto firmata nuova intesa su alternanza

Venezia, 11 ott. (AdnKronos) – Alla presenza dei maggiori rappresentanti del mondo delle imprese, del sindacato, dei professionisti della cooperazione, l’assessore alla scuola, Elena Donazzan, ha sottoscritto oggi con i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale, con Unioncamere e le parti sociali, il Protocollo di Intesa per l’Alternanza Scuola Lavoro, approvato dalla Giunta veneta lo scorso 2 ottobre.

Il protocollo ha validita triennale, punta ad aumentare la qualita dell’alternanza, affida all’Ufficio Scolastico la programmazione territoriale dei percorsi, avvalendosi della collaborazione di: Unioncamere, sindacati, Confindustria, Confapi, associazioni datoriale dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, mondo delle cooperative e delle professioni, associazioni dei manager e dei dirigenti d’azienda.

‘A quindici anni dal primo avvio sperimentale su scala regionale dell’alternanza tra scuola e aziende e a tre dall’entrata in vigore dell’obbligatorieta estesa a tutte le scuole superiori di ogni ordine e grado – spiega l’assessore Donazzan – rafforziamo cosi questa preziosa esperienza che la Regione del Veneto per prima ha promosso e sostenuto con convinzione, ottenendo risultati piu che convincenti per i ragazzi e per le aziende ‘.

(Adnkronos)