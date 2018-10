Sabato 13 ottobre 2018, alle 21:00 al Centro Culturale San Gaetano di via Altinate a Padova, il Centro Veneto progetti donna e l’associazione culturale Otto, in collaborazione con il Comune di Padova, organizzano il concerto di presentazione del disco “Unplugged against violence” del collettivo W.a.v. Women against violence.

On stage saranno presenti le cantautrici Elisa Erin Bonomo, Romina Salvadori, Chiara Patronella, Chiara Vidonis, Irene Ghiotto, Sybell, Roberta Contesso eamp; Sylvia Fabbris e Artic Bahama Mama.

W.a.v. e’ un collettivo di oltre 20 artiste da tutta Italia unite contro la violenza sulle donne. Il progetto Women against violence e’ nato in collaborazione con il Centro Veneto progetti donna e, oltre a numerosi live in Veneto e in tutto il nord Italia, ha dato vita ad un disco cantato, suonato e vissuto da 17 artiste, e contenente 14 brani inediti.

L’ingresso, ad offerta libera, sara’ possibile fino ad esaurimento posti. Il ricavato andra’ interamente destinato al Centro Veneto progetti donna, presente nel foyer dell’auditorium per dare testimonianza e informazioni riguardo all’attivita’ svolta.

Tutti insieme #lecantiamoallaviolenza

