Turismo: da intesa sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1,5 al triveneto

Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo ha presentato a Jesolo un workshop formativo dal titolo “Digital Transformation Travel Turismo” destinato agli albergatori del territorio. A centro dell’incontro uno studio sul turismo balneare e una serie di proposte per accrescere la competitivita e la ricettivita delle strutture.

Nel corso dell’incontro e stato presentato uno studio curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sul tema ‘Turismo balneare: opportunita digitale per un’offerta integrata ‘ da cui e emerso che il Triveneto mantiene grande attrattivita per i turisti stranieri grazie alla diversificazione dell’offerta di vacanza, in grado di proporre tutte le tipologie di destinazione, dalla montagna, alle citta d’arte, al mare, al lago e alle terme. Complessivamente il grado di internazionalizzazione e del 64,8% nettamente superiore alla media nazionale del 50,1% (aggiornato al 2017).

In particolare le spiagge del Veneto e del Friuli VG totalizzano il 22,8% delle presenze marine italiane: complessivamente 30,7 milioni di presenze, di cui 25,5 milioni in Veneto (aggiornati al 2017). Un importante punto di forza per queste spiagge e la certificazione di qualita ottenuta attraverso le 18 bandiera blu e certificati EMAS assegnati tra il Veneto e il Friuli VG: si tratta di un riconoscimento che riveste forte attrattivita a livello internazionale, determinante per il branding delle localita.

