Giornalisti: a padova il 19 ottobre convegno su liberta di stampa

Padova, 9 ott. (AdnKronos) – Una manifestazione nazionale per porre al centro del dibattito l’articolo 21 della Costituzione, ovvero la liberta di stampa, il pluralismo democratico, l’informazione di qualita, per un impegno corale, anche da parte del mondo politico e della societa civile, per garantire l’indipendenza dei giornalisti e attuare il principio costituzionale del diritto dovere di cronaca, anche attraverso un intervento legislativo che tolga una volta per tutte l’ambiguita sulla norma del segreto professionale.

L’appuntamento e fissato per venerdi 19 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, a Padova: la Sala Anziani di Palazzo Moroni, sede del Municipio di Padova (via VIII Febbraio, 6) ospitera il convegno dal titolo “Il diritto di cronaca e i suoi nemici. Difesa del segreto professionale, tutela delle fonti, informazione di qualita”, organizzato da Ordine e Sindacato dei giornalisti del Veneto e inserito nel programma della formazione professionale (100 posti disponibili, 6 crediti, iscrizioni sulla piattaforma Sigef).

Tra i relatori figurano Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Carlo Verna, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. L’avvocatessa Caterina Malavenda parlera delle norme in vigore, della giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e dei rischi che i giornalisti corrono quotidianamente nell’esercizio della professione anche a causa delle minacce sempre piu frequenti e delle querele usate come strumento di intimidazione.

(Adnkronos)