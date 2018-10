ECCO I SEMINIFINALISTI PER LA V EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO ASCOM “MEMO GEREMIA”

E’ STATA DECISA LA ROSA DEI SEMIFINALISTI IN LIZZA PER LA FINALE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO INTITOLATO A “MEMO GEREMIA”

E’ stata decisa dopo mesi di letture e valutazioni da parte dei membri della giuria la rosa dei semifinalisti che si contenderanno la finale della quinta edizione del Premio letterario sportivo Città di Padova “Memo Geremia”, che avverrà nella serata di gala prevista per il 15 novembre a partire dalle 20,45 nell’Aula Magna dell’Università di Padova.

Alla riunione, presieduta dal prof. Dino Ponchio, presidente della Giuria, ha portato anche il suo saluto il vicepresidente vicario di Confcommercio Lino Stoppani, accolto dal presidente Ascom Patrizio Bertin, dal vicepresidente dell’Ascom e della Camera di Commercio Franco Pasqualetti e dal gruppo dei giurati presenti alla riunione.

Dei 60 titoli arrivati quest’anno entrano quindi in semifinale (citati in rigoroso ordine alfabetico):

Il Giro del Mondo in una coppa di Stefano Bizzotto (Il Saggiatore)

Igor Cassina. Il ginnasta venuto dallo spazio di Ilaria Leccardi (Bradipolibri)

Vinca il peggiore di Enrico Franceschini (66than2nd)

Jesse e Joe di Francesco Gallo (Ultra Sport)

Eravamo immortali di Manolo (Fabbri)

Arpad Eisz e il littoriale di Matteo Matteucci (Minerva)

Fair Plat di Claudio Pallottini (Marsilio)

Crazy for football di Francesco Trento con Volfango De Biasi (Longanesi)

Il Premio letterario, ideato da Confcommercio Ascom Padova con la collaborazione di ALI Librai Ascom Padova, gode del contributo del Comune di Padova e di Padova Promex e il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, della Provincia di Padova, del Coni Regionale, della Camera di Commercio di Padova e Unioncamere Nazionale, assieme alla società sportiva Petrarca Rugby, con la Banca Patavina di San’Elena e Piove di Sacco come main sponsor.

Il Premio è nato con lo scopo di diffondere i valori ideali e culturali legati allo sport, promuovere la lettura ed i principi di passione e sportività da sempre richiamati dalla figura di Memo Geremia, una delle figure più carismatiche dello sport padovano del ‘900, grazie alla gentile concessione della famiglia.

Il Premio vede una giuria composta da operatori del settore, istituzioni, giornalisti e olimpionici padovani e ha avuto negli anni precedenti come vincitori Lisi Bovolenta, Bebe Vio, Marco Tardelli e Alex Zanardi.

Quest’anno vede peraltro in lizza 60 titoli a dimostrazione del grande interesse che questa iniziativa culturale suscita da parte delle case editrici mentre sta puntando a diventare un vero e proprio premio nazionale, in grado di competere con i premi letterari maggiori.

Padova 9 ottobre 2018

(Ascom Padova)