Droga: zaia, grazie a polizia per operazione padova, ben spesi fondi in piu

Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – ‘La giornata oggi e cominciata bene: 100 chili di droga spazzati via, 200 mila euro di proventi illeciti tolti ai delinquenti, 9 seminatori di morte arrestati. A nome di tutta la gente per bene, grazie agli inquirenti, alla Mobile di Padova e ai colleghi di Torino, Milano, Vicenza e Treviso, agli uomini della Polizia Scientifica e del Servizio Centrale Operativo. Una squadra che non smette mai di lottare ‘. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando ‘con soddisfazione e gratitudine ‘ gli esiti di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Polizia di Padova e scattata alle prime ore dell’alba.

‘Questi agenti, a cominciare da quelli sotto copertura, hanno dato l’ennesima dimostrazione di coraggio, determinazione, preparazione – aggiunge Zaia – rischiando in prima persona per il bene della collettivita e nel nome della legalita e dimostrando una volta di piu, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto saranno ben spesi tutti i fondi che il Ministero dell’Interno utilizzera, come annunciato dal Ministro Salvini, per rafforzare le dotazione e gli organici delle nostre Forze dell’Ordine ‘.

(Adnkronos)