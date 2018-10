Alliance Medical acquisisce il gruppo IMED

Gli studi Deloitte Legal, Rödl, Slcd e Bogoni hanno fornito assistenza nell’acquisizione del gruppo IMED da parte di Alliance Medical, leader nel settore della diagnostica per immagini.

Il Gruppo Alliance Medical passa da 19 a 27 centri, incrementando anche la presenza sul territorio nazionale in termini di regioni. Grazie a questa acquisizione il Veneto si aggiunge infatti a Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Il Gruppo IMED è stato fondato nel 1977 da due Medici Radiologi e da due Tecnici di Radiologia, Vio, Bressan, Greggio e Destro. Inizialmente il centro forniva solo servizi di radiologia ma, nel corso degli anni, si è sviluppato in termini di servizi offerti al cliente associando altre realtà della zona e ampliando così il gruppo.

Deloitte Legal ha agito a fianco dell’acquirente con un team coadiuvato dal Partner Giorgio Mariani insieme all’Head of Legal & Privacy di Alliance Medical, avv. Vincenzo Ilardo. Il team di Deloitte Legal era composto da Manuel Marangoni e Marco Gentile per gli aspetti societari, Stefano Miniati e Marika Curcuruto per gli aspetti giuslavoristici ed Emanuele Bottazzi e Andrea Talivo per gli aspetti di diritto pubblico.

La cessione delle quote di maggioranza del Gruppo è stata seguita dal team Healthcare e M&A di Rödl & Partner con l’avvocato Anna Maria Desiderà, responsabile del dipartimento Healthcare, nonché dell’avv. Silvio Rizzini Bisinelli e dalla dott.ssa Giovanna Nicolussi.

La restante compagine societaria è stata invece assistita per gli aspetti di M&A di Slcd, con un team guidato dal Partner avv. Carlo Cianfrone, coadiuvato da Alessandro Chiappini e Flavia Pralea e con il supporto per gli aspetti societari dell’avv. Emanuele Tessari, e per le tematiche fiscali da Bogoni con un team guidato dal Partner dott. Aldo Travain.

