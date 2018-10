scambio giovanile Erasmus plus a Kassel

Italia, Germania, Norvegia e Grecia. Sono questi i quattro Paesi europei che si incontrano, dal 7 al 14 ottobre, nel cuore della Germania, a Kassel.

Qui, grazie al network European Youth Net, che comprende numerosi enti pubblici e privati in Europa attivi nell’ambito del programma Erasmus + per i giovani, si sta svolgendo lo scambio giovanile “Active Youth Participation” che coinvolge ragazze e ragazzi dai 17 ai 25 anni provenienti dai Paesi partner. Tra questi, gli 8 giovani che provengono dal Veneto sono stati selezionati dall’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova che da anni collabora con il Comune di Kassel.

Lo scambio e’ costituito da incontri, seminari e visite realizzati con metodi di educazione non formale che coinvolgono attivamente i partecipanti, non solo spettatori ma attori protagonisti del progetto.

Il tema centrale della settimana e’ quello della partecipazione giovanile e si sviluppa con l’obiettivo di conoscere, esplorare e condividere i mezzi, le risorse e le buone pratiche utili a incentivare la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani in ciascuno dei Paesi partner del progetto.

Prima della partenza, i partecipanti di ciascun Paese sono stati ospiti di incontri di preparazione tenuti dal group leader che li accompagna per l’intera esperienza in Germania.

A Padova, oltre alla group leader selezionale, i giovani in partenza hanno incontrato gli operatori dell’area Spazio Europa di Progetto Giovani, punta di diamante, a Padova, per la formazione, la progettazione e la realizzazione di esperienze di mobilita’ internazionale.

“Active Youth Participation” a Kassel e’ solo il primo di tre meeting internazionali previsti dai partner di progetto su questo tema: nei mesi prossimi seguiranno incontri con esperti e training course che terranno conto anche dei risultati emersi dalle esperienza di questa settimana e avranno come obiettivo quello di sviluppare strumenti efficaci per l’incentivazione della partecipazione giovanile nei Paesi partner.

Il progetto e’ interamente finanziato dal programma di mobilita’ internazionale Erasmus+.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

