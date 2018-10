Centenario Grande Guerra. Tour a tappe dell’autobus-museo

Un tour dal centro citta’ ai quartieri di un “Museo Viaggiante della Grande Guerra” ospitato a bordo dell’autobus storico Fiat 470 del 1979 ex matricola Acap Padova 302.

Lo propongono l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e l’associazione “Inbusclub Veneto-Autobus Storici”, in collaborazione con il Centro ricerche Grande Guerra e con collezionisti e studiosi del settore.

L’autobus e’ stato recuperato dall’associazione “Inbusclub Veneto-Autobus Storici” e messo al servizio della cittadinanza come “veicolo per il trasporto culturale”.

Il tour sara’ l’occasione per promuovere le numerose iniziative promosse in occasione del Centenario della Grande Guerra, in particolare la mostra “Tavoli di guerra e di pace 1918. Padova capitale al fronte da Caporetto a Villa Giusti” che verra’ inaugurata il 5 ottobre 2018 al Centro Culturale Altinate/San Gaetano.

Inoltre all’interno dell’autobus e’ stata allestita una mostra sulla storia della motorizzazione militare della Grande Guerra, suddivisa per paesi. Sono anche esposti dei reperti storici originali che rievocano la quotidianita’ della vita dei soldati protagonisti di quell’immane tragedia.

La mostra e’ custodita ed illustrata dal personale di Inbusclub Veneto in uniformi storiche di artiglieria, ricostruite fedelmente basandosi su una serie di fotografie inedite scattate da un fotografo ufficiale: queste immagini inedite verranno proiettate ed illustrate a video durante le due giornate in cui la mostra si fermera’ nel quartiere della Mandria, mercoledi 31 ottobre e domenica 4 novembre.

Elenco delle otto tappe di sosta dell’autobus:

piazza Eremitani – 5, 6, 7 ottobre

piazza Azzurri d’Italia (Arcella) – 12 e 13 ottobre

piazzale Cuoco (Guizza) – 19 e 20 ottobre

via Bajardi, parcheggio Centro commerciale La Corte (Mortise) – 27 e 28 ottobre

via Armistizio, parcheggio chiesa Nativita’ B.V. Maria (Mandria) – 31 ottobre, 4 novembre

via Siracusa, parcheggio di fronte alla Fornace Carotta (Sacra Famiglia) – 9 e 10 novembre

via Dal Piaz, parcheggio di fronte alla chiesa delle Cave, accanto al Consiglio di Quartiere 6 – 16 e 17 novembre

via Leto Pomponio, parcheggio vicino alla chiesa (Salboro) – 23 e 24 novembre

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20181008/comunicato-stampa-centenario-grande-guerra-tour-tappe-dell%E2%80%99autobus-museo