CONSTRUCTION CONFERENCE: LUNED’ 8 OTTOBRE A PADOVA (11.30) CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Pubblichiamo l’invito alla conferenza stampa di presentazione di “CONSTRUCTION CONFERENCE 2018 Rigenerazione e sviluppo di un ecosistema metropolitano”. LUNEDÌ ALLE 11.30 A PADOVA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI CONSTRUCTION CONFERENCE 2018 Rigenerazione e sviluppo di un ecosistema metropolitano Padova, 05 ottobre – Alle ore 11.30 di lunedì 8 ottobre si terrà a Padova nella sala del Consiglio della CCIAA di Padova (in Piazza dell’Insurrezione 1/A) la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della CONSTRUCTION CONFERENCE dedicata al tema della rigenerazione e sviluppo dell’ecosistema metropolitano. La Construction Conference di Civiltà di Cantiere è promossa da ANCE Veneto, Intesa Sanpaolo e Assindustria Venetocentro e si terrà il 12 ottobre a Villa Borromeo in Padova coinvolgendo esponenti del mondo produttivo, finanziario e le istituzioni pubbliche. Da Marghera agli investimenti nelle aree di crisi, ai progetti oggi in discussione nell’ambito del Piano Periferie, dalle aree industriali dismesse alle nuove esigenze infrastrutturali nei territori dove crescono gli investimenti produttivi e la logistica, il Veneto mette in campo risorse e opportunità. Come trasformarle in nuova ricchezza e una qualità della vita migliore? Mettere in fila i dati, analizzare le politiche, coinvolgere gli operatori e gli investitori privati, dotarsi di un metodo e condividere una visione del futuro: ecco gli obiettivi del progetto che sta dietro la Construction Conference 2018. Alla conferenza stampa interverranno il direttore di Civiltà di Cantiere Alfredo Martini, il presidente di ANCE Veneto Giovanni Salmistrari, Maria Cristina Piovesana presidente vicario di Assindustria Venetocentro e Carlo Moretti della Direzione regionale Veneto Friuli VG Trentino AA Intesa Sanpaolo. __________________________

