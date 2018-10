Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione torna protagonista a Roma

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarieta’ e spettacolo. L’appuntamento e’ per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdi’ 12 sara’ invece dedicato alle scuole con attivita’ didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estendera’ per oltre 18.000 mq, e si articolera’ in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’e’quipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguira’ gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il legame sport e prevenzione e’ indissolubile, perche’ senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 e’ partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia – dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravita’ e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malago’, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazze’, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcore’, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends e’ realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.

(Adnkronos)