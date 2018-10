Boeri: “Sbagliato dare soldi a chi non lavora”

Venezia, 4 ott. – (Adnkronos) – “Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora e’ un percorso sbagliato. Ci vuole piu’ lavoro il che significa pensioni piu’ alte”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, oggi a Venezia alla celebrazione dei 120 anni dell’istituto, criticando tra l’altro il “reddito di cittadinanza”. Per Boeri “il percorso e’ quello di alleggerire gli oneri su chi lavora che e’ un percorso di successo”. “La storia insegna – ha sottolineato – piu’ prepensionamenti significano piu’ disoccupazione giovanile; un esempio? Il settore pubblico: chi uscira’, almeno nel breve, non verra’ sostituito”.

Per Boeri “non e’ aumentando la spesa pensionistica che si puo’ far crescere l’economia del nostro Paese, e’ esattamente il contrario”. “L’aumento dello spread – ha detto il presidente dell’Inps – porta alla riduzione dei rendimenti di molti fondi pensione e cio’ significa pensioni minori per molti lavoratori e in prospettiva quindi una situazione di maggiore difficolta’ per la crescita con minori possibilita’ di finanziamenti e liquidita’ per le imprese”. “Se si tratta di tutelare il potere di acquisto dei pensionati e rafforzare la loro posizione – ha rimarcato – bisogna pensare a misure di crescita che assegnino maggiore importanza al lavoro e all’aumento della produttivita’”.

Quanto alle misure, “bisogna essere trasparenti sul profilo distributivo dei provvedimenti che si intendono adottare. Si dice spesso che la quota 100 andra’ a beneficio del Nord. In realta’ piu’ del 40% delle risorse per questa misura andra’ ai pensionati del pubblico impiego. Anche il reddito di cittadinanza e’ fortemente sbilanciato al Sud. Credo che non piu’ del 2-3% delle risorse andra’ a regioni come il Veneto che conta circa l’8-9% della popolazione”.

