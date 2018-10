SNAI, Europa League: bis Milan a 1,45. Lazio a Francoforte, un “2” in salita

(Milano, 3 ottobre 2018) – Rossoneri favoriti, in casa contro l’Olympiacos possono centrare il secondo successo di fila. Greci da impresa a 7,75 – Quota calda per Cutrone in gol, a 2,75 – Biancocelesti a 3,05 contro l’Eintracht

Milano, 3 ottobre 2018 – E’ ripartito alla grande in campionato e puo’ fare il bis nella seconda giornata di Europa League. Il Milan visto contro il Sassuolo (battuto con un roboante 4-1) non dovrebbe avere difficolta’ a superare l’Olympiacos e volare a sei punti in classifica nel Gruppo F. Dalla parte dei rossoneri anche i precedenti contro i greci (due vittorie e un pareggio) che, tra l’altro, hanno appena mollato la vetta del loro campionato perdendo in casa contro il PAOK nell’ultimo turno. L’insieme di questi fattori determina una valutazione netta degli analisti SNAI in vista del match di domani: il Milan parte in grande vantaggio nelle quote ‘1X2′ e il successo di Gattuso e’ proposto a 1,45. Su di giri gia’ il pareggio, offerto a 4,25, mentre il blitz dei greci e’ un’impresa da 7,75. Dalla loro, pero’, i biancorossi hanno un’ottima tenuta difensiva: in 11 impegni ufficiali, in questa stagione, hanno subito appena 5 gol, una media di 0,45 a partita. Di conseguenza, nelle previsioni sul numero di reti della gara e’ avvantaggiata l’ipotesi di un match contratto. L’Under, meno di tre gol complessivi, viaggia a 1,80. Sempre a proposito di reti, Milan-Olympiacos sara’ la gara del rilancio di Patrick Cutrone: l’attaccante tornera’ in campo da titolare dopo la breve apparizione contro il Sassuolo. Le quote gol sono tutte per lui ed e’ il piu’ probabile marcatore dell’incontro a 2,75.

Lazio da primato – Piu’ delicato, almeno sulla carta, l’impegno della Lazio nella sfida che vale il primo posto del Gruppo H. I biancocelesti se lo giocano nella trasferta contro l’Eintracht Francoforte, dove partono in leggero svantaggio. I tedeschi sono avanti a 2,35, il pareggio e’ a 3,40, mentre la quota della Lazio non e’ troppo elevata, a 3,05, considerando anche che i rossoneri hanno perso gia’ due volte in casa in quattro partite ufficiali. Le statistiche di entrambe le formazioni spostano il giudizio dei trader SNAI verso una gara con reti in entrambe le porte (scommessa ‘Goal’), data come estremamente probabile a 1,65: l’Eintracht ha sempre subi’to gol nelle ultime quattro giocate in casa, mentre la Lazio va in rete da sei partite consecutive. Quanto al primato nel girone, i biancocelesti sono favoriti a 1,90, i tedeschi seguono a 2,75.

