Este: UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO – Nuovo anno accedemico al via il 29 ottobre 2018

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO – Nuovo anno accedemico al via il 29 ottobre 2018

Pubblicato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 16:00

Sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2018-2019 dell’Università del Tempo Libero.

Gallana: «Un progetto che l’Amministrazione Comunale sostiene con convinzione per i positivi effetti di crescita culturale e sociale che esso ha su tutte le persone coinvolte. L’Università del Tempo Libero ha il merito di offrire occasioni stimolanti per valorizzare il proprio tempo, di progettare iniziative formative di qualità, di dare in definitiva opportunità di partecipazione e aggregazione. Non ci resta che partecipare con entusiasmo perché la conoscenza è vita!».

Il progetto “Università del Tempo Libero”, organizzato dall’Amministrazione Comunale e da Auser Provinciale Padova in collaborazione con il Circolo “Nuova Università Atestina dell’Età Libera” di Este, è strutturato in tre bimestri che avranno come filo conduttore “la realtà che ci circonda” e gli strumenti per leggerla e interpretarla.

Gli incontri si terranno, come di consueto, il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 17.30, presso il Chiostro Santa Maria delle Consolazioni in via Francesconi n.2 a Este, a partire da lunedì 29 ottobre 2018, data dell’inaugurazione ufficiale delle attività.



La quota di iscrizione resta immutata, cioè Euro 70,00 comprensiva dell’iscrizione al circolo NUAEL/ AUSER di Este.

Informazioni



Coordinatore, Emilio Milani: 347 4798423



Presidente, Leopoldo Bressan: 335 6043155



PROGRAMMA DELLE LEZIONI

I bimestre



– La luce tra fisica e astronomia, prof.ssa Elena Lazzaretto



– Antropologia culturale, prof. Vittorio Pontello



– La scienza come visione del mondo, prof. Giovanni Ponchio



– Diritto di famiglia, vari avvocati

II bimestre



– Seminari: spagnolo, inglese, archeologia, teatro, guida all’ascolto dell’opera lirica, disegno, giornalismo



– Attualità e Testimoni della città



– Homo sapiens: tutti parenti, tutti differenti, dott. Alberto Diantini



– Letteratura femminile e al femminile, prof.ssa Luigia Businarolo

III bimestre



– L’ironia, dott. Emilio Milani



– Balcani, tra passato e presente, dott. Maran



– Mitologia del nostro territorio, prof. Giovanni Ponchio



– Le donne nella storia, prof. Patrizio Zanella

Uscite culturali:



– Mostra su Gauguin e gli impressionisti a Palazzo Zabarella a Padova



– Ville dell’Alto Polesine



– Bergamo



– Fiume



– Luoghi verdiani (Busseto e Parma)



– Centro ARPAV di Teolo