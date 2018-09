Marmolada: ruzzante (leu), unico che puo cambiare forse i confini e salvini

Venezia, 24 set. (AdnKronos) – ‘Non partecipo alla seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla Marmolada, ma sono qui per rispetto alla popolazione della Montagna e per rispetto alle Istituzioni e non nego, anzi, l’importanza della cerimonia con cui si onoreranno i caduti della Grande Guerra anche se vorrei che si ricordasse che il Veneto e terra di Pace anche perche proprio da noi, a Padova, si firmo l’armistizio con cui si concluse il Primo conflitto mondiale ‘. Piero Ruzzante (LeU) a Malga Ciapela ha spiegato perche non ha partecipato alla seduta straordinaria convocata dal Presidente Ciambetti su richiesta da un quarto dei Consiglieri regionali per discutere la mozione n.397, primo firmatario Gidoni, al titolo ‘Gruppo della Marmolada: si dia seguito al protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 maggio 2002 ‘.

Ruzzante ha incontrato i giornalisti alla partenza della Funivia della Marmolada a Malga Ciapela: ‘Per motivi di salute non potevo salire ma non ho approfittato del servizio predisposto presso la sede della Protezione civile a Rocca Pietore da dove era possibile partecipare regolarmente al Consiglio regionale – ha spiegato Ruzzante – Avevo gia preannunciato al momento del mio voto contrario quando si stabili questa seduta, ma sono qui ugualmente per ribadire la mia posizione e sottolineare la contraddizione che stiamo vivendo: e una sciocchezza dire che la Marmolada non sia veneta, ma la contraddizione la scopriamo se scendiamo nel versante trentino”.

(Adnkronos)