Marmolada: assessore veneto, ci serve un’autonomia vera

Belluno, 24 set. (AdnKronos) – ‘Credo che oggi sia una giornata epocale. Siamo qui infatti per raccogliere il grido che parte spesso da questi territori montani ‘. Lo ha detto l’assessore regionale alla specificita di Belluno Gianpaolo Bottacin, intervenendo nel corso della seduta straordinaria del Consiglio veneto sulla Marmolada per discutere la mozione relativa al Protocollo d’intesa sottoscritto il 13 maggio 2002 tra Veneto e Trentino Alto Adige sui confini.

Bottacin ha sottolineato che la questione si inserisce in un contesto caratterizzato da ‘un grande equivoco ‘, cavalcando il quale ‘qualcuno ha fatto credere che Venezia avrebbe potuto garantire a Belluno lo stesso trattamento delle province del Trentino Alto Adige concedendo l’autonomia amministrativa. Cosi non e. L’autonomia amministrativa e gia stata realizzata in gran parte. In materia di urbanistica, caccia e pesca, traporto locale, canoni idrici la Provincia gia decide autonomamente. Ma e una cosa diversa da quella delle province della vicina regione a statuto speciale. Per avere le stesse condizioni l’autonomia amministrativa non basta, nonostante l’attenzione che la Regione pone da sempre al territorio montano ‘.

(Adnkronos)