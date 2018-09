Ambiente: aeroporti e tour operator insieme per viaggi ‘alien free’

Roma, 24 set. (AdnKronos Salute) – Il numero di introduzioni di specie aliene invasive, negli ultimi decenni, e’ enormemente cresciuto a causa dei sempre piu’ frequenti e facili spostamenti di beni e persone intorno al mondo. I viaggiatori e i loro bagagli sono divenuti una delle vie di introduzione piu’ importanti di specie aliene invasive, che sono in grado di causare gravi danni alla biodiversita’, all’economia e alla salute dell’uomo.

Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli dei rischi legati al trasporto di piante o animali. Per questo, da oggi al 29 settembre al Terminal 3 (partenze) dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino, il personale del progetto Life Asap (Alien Species Awareness Program) dialoghera’ con i viaggiatori sulle specie aliene invasive: cosa sono, perche’ sono un problema, qual e’ il ruolo dei viaggiatori nella loro introduzione e diffusione.

Informare sui rischi legati alla diffusione di specie aliene invasive e promuovere comportamenti corretti e consapevoli per arginare il fenomeno sono infatti gli obiettivi principali della campagna ‘Informati, pensa, viaggia’, realizzata dal progetto europeo Life Asap. Nell’ambito della campagna sono stati realizzati diversi materiali informativi multimediali e uno specifico decalogo con semplici azioni che qualsiasi viaggiatore puo’ compiere per ridurre il rischio di introduzione di specie aliene.

“Piccole attenzioni quando prepariamo i bagagli, come rimuovere la terra dalle scarpe da trekking o non riportare semi o piante raccolti durante il viaggio, sono sufficienti a ridurre il rischio di trasportare inavvertitamente qualche organismo alieno – spiega Andrea Monaco, responsabile Life Asap per la Regione Lazio che coordina la campagna – Se pensiamo al numero enorme di persone che viaggiano nel mondo e’ facile immaginare come questi piccoli gesti possano avere un effetto enorme per prevenire la diffusione delle specie aliene invasive e dei loro impatti”.

L’aeroporto di Fiumicino nel solo 2017 ha visto transitare 41 milioni di persone e rappresenta quindi il luogo perfetto per incontrare i viaggiatori di tutto il mondo, che presso l’infopoint Asap potranno conoscere le specie aliene attraverso edugame multimediali, video e opuscoli e potranno ritirare i segnalibro e la targhetta Asap da applicare sul bagaglio.

Anche il mondo dei tour operator ha accolto l’invito a diffondere il messaggio di Life Asap per viaggi ‘alien free’, come Idee per viaggiare, tour operator per le mete esotiche che distribuira’ ai propri viaggiatori il materiale informativo e che realizzera’, insieme ai tecnici di Legambiente, alcuni eventi per fornire tutte le indicazioni corrette agli operatori del settore, e Four seasons, operatore turistico specializzato in ecoturismo. La campagna ‘Informati, pensa, viaggia’ di Life Asap e’ in stretto raccordo con un’iniziativa analoga, a cura del progetto europeo Life Ip Gestire 2020 coordinato da Regione Lombardia (http://www.naturachevale.it/), in corso di svolgimento all’aeroporto internazionale di Orio al Serio, terzo scalo in Italia per numero di passeggeri.

(Adnkronos)