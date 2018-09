Veneto: al via collaborazione tra manageritalia e confturismo (3)

(AdnKronos) – Nicola Galiazzo, amministratore di Grado in Rete, ha invece raccontato come il contratto di impresa in rete permetta di condividere tanti aspetti che, ancor piu oggi a fronte dell’esponenziale sviluppo tecnologico, sarebbero quasi impossibili a livello singolo. Particolare il fatto che quest’alleanza abbia portato le imprese a condividere i dati, quelli sempre tanto gelosamente custoditi, per fare davvero sistema e passare dalla concorrenza alla collaborazione.

Gianluca Giannecchini, rappresentante di Rete Imprese Turismo Alto Tirreno, protagonista a livello marketing e commerciale di un’impresa simile, ha raccontato come solo insieme si possa, con varie iniziative che coinvolgano tutto il territorio, lavorare su un ampliamento della stagionalita per sviluppare gli arrivi anche nei periodi meno gettonati. Altrettanto esplicative le testimonianze di sinergia per sfruttare gli avanzamenti tecnologici e i big data portate, nella seconda tavola rotonda, da Francesco Traverso, amministratore delegato H-Benchmark, Francesca Farenga, sales manager Italy Spain ReviewPro e Alessandro Angelini, responsabile area digital Trentino Marketing.

Ha chiuso i lavori Pietro Luigi Giacomon, presidente CFMT (Centro Formazione Management del Terziario) che ha presentato la vasta offerta formativa e il supporto che il fondo per la formazione previsto dal contratto dirigenti offre ad aziende e dirigenti anche in un’ottica di networking e scambio culturale tra imprese del turismo e di altri settori, di differenti dimensioni, natura e dimensione. Anche questo e un modo per crescere insieme contaminandosi.

