CORRECTION – Fira de Barcelona: Le nuovissime applicazioni mediche di stampa in 3D presentate a IN(3D)USTRY

La terza edizione di In(3D)ustry (http://www.in3dustry.com.) mettera’ in mostra alcune delle piu’ importanti applicazioni di stampa 3D nel settore medico, uno dei comparti piu’ innovativi ad utilizzare questa tecnologia. Tra i relatori presenti ci sono, tra gli altri, rappresentanti di GE Venture Healthcare, United Therapeutics, Aprecia Pharmaceutical e 3DHEALS.

Dal 16 al 18 ottobre, il padiglione 8 della sede del Montju?c della Fira de Barcelona ospitera’ la terza edizione di In(3D)ustry, la fiera specializzata sulle principali applicazioni di stampa 3D nel comparto industriale. 35 esperti internazionali e rappresentanti di aziende leader di settori come automotive, retail, sanitario, manufatturiero e aeronautico spiegheranno come stanno implementando produzioni additive nei loro processi produttivi. Quest’anno, approfittando della celebrazione congiunta con Healthio, l’evento sull’innovazione nella sanita’ organizzato anch’esso da Fira de Barcelona, In(3D)ustry avra’ un focus speciale sulla salute.

In questo senso, la fiera ospitera’ relatori internazionale di primo piano come il dr. Jaedeok Yoo, ricercatore e fondatore di Aprecia Pharmaceuticals, specializzata nella produzione di farmaci 3D che permettono la personalizzazione del dosaggio del medicinale secondo le esigenze specifiche di ciascun paziente ed anche l’accelerazione della sua dissoluzione per migliorarne la morfologia.

Tra i partecipanti ci sara’ anche Jessica Zeaske, direttrice degli investimenti di GE Ventures Healthcare, il fondo di capitali di rischio di General Electric sulla salute, che gestisce un portafoglio di 75 aziende con una forte componente di innovazione tecnologica, cosi’ come Luis ?lvarez, capo della produzione di organi della United Therapeutics, una delle societa’ con il piu’ alto livello di innovazione nella corsa a produrre organi umani in un futuro non troppo lontano.

Altri relatori di prestigio saranno la neuroradiologa dottoressa Jenny Chen, fondatrice e AD di 3DHeals, una piattaforma dedicata a connettere l’intero ecosistema globale di stampa in 3D nella salute creando comunita’ in tutto il mondo, e il dr. Pedro Martinez Seijas, medico dell’ospedale HM di Vigo e pioniere nell’uso del 3DP in Spagna nella chirurgia orale e maxillofacciale.

L’evento e’ pianificato intorno a un palco dove i relatori in rappresentanza di cinque settori (automotive, aeronautica, retail, sanita’ e industria) spiegheranno come stanno implementando produzioni additive nei loro processi produttivi.

Oltre ai 35 relatori che si cimenteranno nell’arena, In(3D)ustry ospitera’ 40 aziende, un convegno sulla robotica ed un contest su progetti innovativi basati sulla stampa in 3D.

