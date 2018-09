Venezia: truffa di falsi promotori finanziari, da gdf 6 arresti e sequestri milionari (3)

(AdnKronos) – Per aggirare i controlli delle Autorita di vigilanza finanziaria, il sodalizio si e avvalso di una serie di societa estere con sede in Slovenia, Croazia, Gran Bretagna, grazie alle quali, tra l’altro, e stato aggirato il divieto all’esercizio dell’attivita di raccolta finanziaria gia imposto dalla CONSOB nel 2016 al principale artefice della truffa e a una sua societa italiana.

Con questo sistema, che richiama il c.d. “schema Ponzi”, tra il 2016 e il 2018 l’organizzazione ha raccolto abusivamente da circa 3.000 persone per lo piu del nord-est d’Italia 72,3 milioni di euro, rimborsati ai finanziatori per soli 28,9 milioni di euro.

Nella rete dei falsi promotori sono finiti imprenditori, pensionati, lavoratori dipendenti, che hanno investito i risparmi, eredita, liquidita ottenute dalla vendita di immobili e, in alcuni casi, denaro preso in prestito pur di poter investire.

I proventi delle attivita illecite sono stati riciclati dai principali indagati attraverso l’acquisto di numerosi immobili in Veneto, Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna, per un valore di 3,7 milioni di euro, il cui sequestro e in fase di completamento in queste ore.

(Adnkronos)