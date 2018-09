INNOVAZIONE, VENETO TERRA DI IDEE. L’OSCAR GREEN DI COLDIRETTI “LAUREA” AL BO’ SEI FINALISTI. IN CORSA PER IL PREMIO NAZIONALE UN’AZIENDA DI VENEZIA E L’ALTRA DI VERONA.

10 settembre 2018 – “Ogni anno in questa occasione consegniamo all’opinione pubblica uno spaccato imprenditoriale di tutto rispetto iniettando fiducia nell’agroalimentare italiano, che manifesta tutto l’appeal attraverso le nuove generazioni che investono continuamente nel settore”. Le parole di Alex Vantini Delegato di Giovani Impresa Coldiretti esprimono tutto il senso del concorso dell’innovazione in agricoltura giunto alla 12^ Edizione che porta il titolo di Oscar Green. Oggi in aula magna del Bo di Padova quasi 400 neo imprenditori provenienti da ogni parte della regione hanno applaudito i concorrenti che con i loro progetti stanno portando linfa nuova al settore facendolo uno dei più gettonati da chi sceglie come sfida professionale la qualità della vita, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e la valorizzazione della civiltà contadina. “Il Veneto si è presentato come una fertile “terra di idee” – ha detto il presidente regionale Daniele Salvagno – molte le storie da conoscere: dai ritorni all’approccio da neofiti fino alle rinunce a sicure carriere professionali. Il primario grazie alle nuove generazioni brilla per la tecnologia, l’innesto col digitale e conserva il rispetto della tradizione, un’iniezione di speranza per il sistema economico e del Made in Italy”. E’ grazie a loro se le viti sono ancora piantate sulle Dolomiti, se la pecora alpagota continua ad essere allevata, se lo zafferano si è trasferito in Pianura Padana, se la canapa sta vivendo la sua riscoperta, se si beve una birra a kmzero, se il kaki diventa aceto, se nelle aree marginali le piante officinali sono biocreme, se la gelateria del centro si sposta in campagna, se i cittadini possono decidere quale lana usare direttamente toccando un alpaca, se il pesce di lago viene servito pescato e confezionato, se il turismo è slow, se le aziende fanno rete per fare meglio marketing e così via.

“L’elenco delle tante esperienze è lungo ed incoraggiante – ha precisato il Direttore Pietro Piccioni – soprattutto per chi sa guardare nella direzione giusta comprendendo che serve preparazione e cultura per gestire un’impresa agricola. Finanziamenti ed agevolazioni aiutano in questa scommessa ma è necessario ancora sburocratizzare e alleggerire l’intraprendenza giovanile con processi che Coldiretti promuove da tempo grazie ai Centri di Assistenza Agricola che aumentano la velocità nella richiesta di autorizzazioni e permessi facilitando l’operatività quotidiana. Non ultimo l’introduzione del “Portale del Socio” per ridurre i passaggi amministrativi attraverso internet, connettendosi dal campo alla contabilità on line”.

La cerimonia è stata salutata dal Rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto e presieduta dal Sottosegretario delle Politiche Agricole e Forestali Franco Manzato. Presente anche l’Assessore veneto Giuseppe Pan, presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, Claudia Albani dell’Area economia confederale. Dopo la lectio magistralis di Luciano Gamberini Direttore del Centro Ricerche HiT Human Inspired Technology sono stati proclamati i finalisti delle sei categorie previste dal concorso: il birraio trevigiano Marcon Tonon per Campagna Amica, l’aceto di kaki da Verona di Eleonora Farinazzo per Creatività, l’agrigelato della bellunese Carolina Da Rold per Fare Rete, Alberto Baruffato da Vicenza con la sua lana di alpaca per Impresa 3.Terra, Sibylle Righetti con la barca della bontà degli ultimi a Venezia per Noi per il Sociale, la rodigina Giulia Casellato con la casa ad impatto zero per Sostenibilità. Menzione speciale alla veronese Sofia Maria Tezza per il suo olio imbottigliato con etichetta in braille.

Tra loro due rappresentanti andranno alla finale nazionale: Eleonora Farinazzo e Sybille Righetti.

I partecipanti si sono iscritti on line durante l’estate auto classificandosi in base alle caratteristiche della azienda che conducono evidenziando così peculiarità come fantasia, capacità comunicativa, originalità, impatto ambientale, aspetti sociali, reddittività e internazionalizzazione.





FINALISTI VENETI 12^ EDIZIONE OSCAR GREEN



CATEGORIA CAMPAGNA AMICA

MARCO TO

PROVINCIA DI TREVISO

Birra Agricola aromatizzata all’estratto di fiori. Marco Tonon ha avviato la propria produzione di birra agricola dopo il primo anno di coltivazione di circa 2 ettari di orzo distico. La sua birra è fatta con l’80% di orzo aziendale ed è aromatizzata con estratti di fiori provenienti dalle serre dell’azienda di famiglia. In particolare la Birra “Primus” con estratti di primula e la Birra “Helios” con estratti di semi di girasole. Nei prossimi mesi la birra sarà sempre più a Km. Zero con l’impiego dell’acqua del pozzo artesiano ed il luppolo da una sperimentazione del “Distretto del Luppolo” di Monfumo. Appassionato Mastro Birraio ha conseguito il titolo di studio all’istituto DiEffe Accademia delle Professioni, avviando la sua nuova attività che esalta innovazione nel gusto e nei profumi.



CATEGORIA CREATIVITA’

ELEONORA FARINAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Un po’ di Corea a Verona. Eleonora ha deciso di non sradicare le piante di kaki della proprietà di famiglia a Bovolone e di utilizzarne i frutti per produrre aceto. Saporea, è l’unica azienda agricola in Europa che tramanda una tradizione che viene dall’estremo oriente. Il tutto con la collaborazione scientifica dell’università di Modena e Reggio. La produzione è iniziata solo un anno fa ma il prodotto è già in vendita in gastronomie selezionate e in e-commerce. Per ora solo 2mila bottiglie, ma il potenziale è davvero molto interessante: il prodotto è già menzionato nell’Arca del Gusto di Slow Food. La prospettiva è di allargare l’offerta di aceti “alternativi” utilizzando anche altri frutti: il melograno, kiwi e aronia, una bacca di origine brasiliana molto ricca di vitamina k.



CATEGORIA FARE RETE

CAROLINA DA ROLD

PROVINCIA DI BELLUNO

La Sorbettiera è una storica gelateria di Belluno, la cui mission è proporre al consumatore un gelato prodotto non con semilavorati, ma con materie prime selezionate e trasformate direttamente dal gelataio a favore della genuinità e della valorizzazione di un alimento diffuso e spesso artefatto. Nel 2012 la famiglia Da Rold, allevatori di bovine da latte, acquisisce tale attività allo scopo di diversificare la propria azienda e creare una sinergia fra diverse imprese. Gli ingredienti dell’azienda di proprietà sono il latte, munto e trasformato in meno di 6 ore, yogurt, ricotta e mascarpone. Da altre realtà proviene la pasta di nocciole (Az.Agr.“CascinaAzii”),pistacchio(Az.Agr.Cartillone),uova biologiche e frutta candita (Agrimontana che coltiva e collabora direttamente con coltivatori).



CATEGORIA IMPRESA 3.TERRA

ALBERTO BARUFFATO

PROVINCIA DI VICENZA

Allevamento di alpaca, con fattoria didattica, turismo rurale, produzione di lana e di prodotti di cosmesi a base di cartilagine e grasso di alpaca. Avviato il progetto, Dalla Fibra al Manufatto: creare un indumento (maglione, sciarpa, ecc…) in fibra di alpaca scegliendo la “lana” direttamente dall’animale in fattoria, ogni partecipante potrà crearsi il proprio capo, scegliendosi direttamente il colore e la fibra che più gli piace.



CATEGORIA NOI PER IL SOCIALE

SIBYLLE RIGHETTI

PROVINCIA DI VENEZIA

La barca degli ultimi naviga in laguna. A bordo ci sono i valori della solidarietà, i prodotti delle fattorie sociali e tutte le buone intenzioni di sviluppare un progetto ponte tra Friuli, Veneto e il resto d’Italia che metta insieme tante esperienze che si occupano di marginalità. E’ diventato questo il destino di un ex peschereccio che fu del pittore Giuseppe Zigaina e del suo grande amico Pier Paolo Pasolini. “Edipo Re” è il nome di una barca speciale di 16 metri a vela e motore, attrezzata per essere una casa viaggiante. Grazie alla famiglia Righetti che l’ha restaurata e tolta dall’oblio l’imbarcazione solca la laguna veneta spingendosi fino ai vicini confini friulani quale ambasciatrice di un turismo sociale, lento, utile e ricco di bontà delle fattorie solidali italiane.



CATEGORIA SOSTENIBILITA’

GIULIA CASELLATO

PROVINCIA DI ROVIGO

Ho aperto con mio marito un’az. agricola bio con di fronte due sfide: cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale. Per affrontare la prima abbiamo deciso di diversificare il più possibile piantando un frutteto di cultivar antiche e avvicendando oltre 50 varietà di ortaggi durante l’anno. Per essere veramente sostenibili abbiamo deciso di autocostruire il nostro punto vendita con la nostra paglia, la terra cruda che era sotto i nostri piedi e legno realizzando un edificio a impatto 0, con un elevato comfort tanto da non aver bisogno di impianti di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre siamo staccati dalla rete elettrica e autoproduciamo tutta l’energia di cui abbiamo bisogno attraverso impianti fotovoltaici che alimentano luci, irrigazione, frigoriferi e la produzione di acqua calda.



MENZIONE SPECIALE

CATEGORIA SOSTENIBILITA’ /NOI PER IL SOCIALE

SOFIA MARIA TEZZA

AZIENDA AGRICOLA IL GIOGO

PROVINCIA DI VERONA

Sofia ama le persone e la natura. Dopo tre anni in Brasile dove ha studiato biologia e dove è entrata in contatto con i “bisognosi”, ha deciso di piantumare un uliveto sui terreni di famiglia. Ma produrre un olio di altissima qualità, premiato in competizioni nazionali e internazionali (primo al Concorso oleario di Los Angeles), a Sofia non basta. La consapevolezza di essere una ragazza fortunata, con una famiglia unita alle spalle e una azienda da poco avviata, fa nascere in lei il desiderio di rendersi utile anche nel suo territorio. Entra così in contatto con una famiglia i cui componenti sono tutti non vedenti e nasce l’idea di creare etichette “parlanti” in braille. Piccoli rilievi che possono dire tanto a chi ora può degustare un prodotto al top e “leggerne” tutte le caratteristiche.

in foto da sx Giulia Casellato, Eleonora Faronazzo, Baruffato, Carolina Da Rold, Sibylle Righetti e Marco Tonon

(Coldiretti Veneto)