“Scienza, verita’ e bugie della vita quotidiana” 14-15-16 settembre, prima edizione del Cicap Fest 2018

Oltre 200 tra conferenze, incontri, spettacoli, laboratori, workshop, mostre per grandi e piccoli. Una bussola per navigare sicuri nel grande mare dell’informazione evitando le pericolose secche delle fake news e della pseudoscienza e, tra le attivita’ collaterali: Palestra della mente, Sulle strade della meraviglia, In gita con la scienza.

Al via Cicap Fest 2018, una “tre giorni” che ospitera’, a Padova, nomi celebri della scienza, della letteratura, della televisione.

Dal 14 al 16 settembre, la prima edizione del Festival avra’ come tema conduttore: Scienza, verita’ e bugie della vita quotidiana.

Il Cicap Fest e’ promosso dal Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze che a Padova ha la sua sede storica, in collaborazione con il Comune di Padova e l’Universita’ degli Studi di Padova, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e dell’Istituto Superiore della Sanita’, con partner istituzionali come Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Istituto di ricerca pediatrica Citta’ della Speranza, Orto Botanico di Padova e Musme, Museo di storia della medicina, la Fondazione Antonveneta come Partner, Coop Alleanza 3.0 e di India come Sponsor, e con la Media partnership de Il mattino, Focus, Il Bo live, PLaNCK! e Radio Padova, il Cicap Fest mira a fornire al pubblico punti di riferimento e strumenti di indagine acquisiti dalla scienza per orientarsi tra verita’ e bugie del vivere quotidiano.

Anticipazione del Festival

martedi 11 settembre, dalle 9:30 alle 13:30, all’Universita’ di Padova, con il seminario di formazione per giornalisti aperto al pubblico dal titolo “Fake news, bufale e pseudoscienza – Come riconoscere le fandonie nell’era della “post-verita’”.

Per approfondimenti, per conoscere il programma dell'evento, per tutte le info utili:

http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/cicap-fest-2018

www.cicapfest.it/2018

