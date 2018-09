Marche di auto leader e nuove hanno confermato la loro presenza all’AutoMobility LA e al LA Auto Show 2018

– LOS ANGELES, 7 settembre 2018 /PRNewswire/ –Nonostante le segnalazioni su case automobilistiche che si ritirano dai saloni dell’automobile di tutto il mondo, gli organizzatori di AutoMobility LA e del Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) hanno confermato oggi loro lista di case automobilistiche leader mondiali. Quest’anno, marchi famosi tra cui Audi, BMW, Ford, Genesis, Honda, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla e Toyota torneranno al Los Angeles Convention Center insieme a tanti altri. Oltre alle 30 case automobilistiche e ai loro piu’ di 1.000 veicoli in mostra, gli organizzatori del salone hanno invitato marchi che saranno presentati e messi in mostra in uno spazio di circa 93.000 metri quadrati al chiuso e all’aperto.

Sia l’AutoMobility LA che il LA Auto Show, che si terranno rispettivamente dal 26 al 29 novembre e dal 30 novembre al 9 dicembre, saranno delle piattaforme per poter presentare la costante evoluzione dei settori automobilistico e tecnologico. I giornalisti, i professionisti dell’industria dell’automobile e della tecnologica che parteciperanno all’AutoMobility LA di quest’anno, nel corso dei quattro giorni, potranno conoscere le idee degli esperti provenienti, tra gli altri, da Amazon Alexa, Aston Martin e General Motors, potranno inoltre fare rete con piu’ di 20.000 partecipanti e assistere alla presentazione di veicoli. Centro nevralgico per le anteprime e per le presentazioni di veicoli elettrici, AutoMobility LA dara’ la possibilita’ ai partecipanti di vedere i nuovissimi veicoli elettrici e autonomi di nuovi marchi come BYTON e Rivian.

Dopo l’AutoMobility LA, il LA Auto Show, al suo 111esimo anno, aprira’ le sue porte ai visitatori. Compratori di auto, entusiasti e appassionati del salone avranno l’opportunita’ di vedere gli ultimissimi veicoli, di dare uno sguardo alle superauto alla moda, personalizzate di marchi come Ferrari e Lamborghini, di partecipare a test di guida e prendere parte alle presentazioni creative e divertenti di aziende famose tra cui Amazon Games e ICONA Designs negli spazi dell’esposizione. Presente anche quest’anno, Galpin Motors ha programmato di portare all’incirca 30 veicoli rari e personalizzati cosi’ come un DJ che suonera’ live per riempire la sua Hall of Customs. Inoltre, Polaris Slingshot tornera’ al LA Auto Show con la sua eccitante esperienza di guida Slingshot, e con un nuovo simulatore di realta’ virtuale per chi ama le esperienze forti.

“Apprezziamo molto il fatto che i costruttori di auto valutino continuamente quali siano gli eventi a cui ha senso partecipare,” ha dichiarato Lisa Kaz, Presidente e Amministratore Delegato di AutoMobility LA e di LA Auto Show. “Riconoscendo il fatto che Los Angeles continua ad essere al primo posto nel mercato di acquisto di auto nel paese, l’AutoMobility LA e il Los Angeles Auto Show sono un appuntamento da non perdere per i marchi automobilistici, per i giornalisti e per i consumatori.”

Altri interessanti notizie sui veicoli e sulle presentazioni del salone saranno annunciate nelle prossime settimane.

Per informazioni aggiuntive su AutoMobility LA e su LA Auto Show o per partecipare agli eventi, visitare il sito AutoMobilityLA.com e LAAutoShow.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e su AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto ShowR) e’, ogni anno, il primo ed il piu’ importante salone dell’automobile del Nord America della stagione. Nel 2016, i Press & Trade Days del LA Auto Show si sono fusi con il Connected Car Expo (CCE) per dare vita ad AutoMobility LATM, la prima fiera del settore industriale in cui convergono le industrie del settore tecnologico e automobilistico per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e per discutere le problematiche piu’ urgenti del futuro dei trasporti e della mobilita’. AutoMobility LA 2018 si terra’ presso il Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con presentazioni di nuovi veicoli da parte delle case automobilistiche. LA Auto Show 2018 aprira’ le porte al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA e’ il luogo in cui la nuova industria automobilistica fa affari, presenta nuovi prodotti innovativi e fa dichiarazioni strategiche davanti alla stampa e professionisti dell’industria di tutto il mondo. LA Auto Show ha il supporto di Greater L.A. New Car Dealer Association (associazione dei nuovi rivenditori di auto dell’area di Los Angeles) ed e’ gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni aggiornate seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e iscrivetevi su http://www.laautoshow.com/ per ricevere le notifiche. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Potete ascoltare le conferenze precedenti, interviste, e presentazioni sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/.

