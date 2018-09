Tiramisu’ World Cup 2018: Matilde Vicenzi main partner della seconda edizione

(Verona, 4 settembre 2018) – Verona, 4 settembre 2018 – Anche per l’edizione 2018 continua la partnership tra la Twissen e l’azienda di Verona per la fornitura alla Tiramisu’ World Cup (https://tiramisuworldcup.com/) dal 1 al 4 novembre a Treviso.

Saranno della Vicenzi Spa, l’azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto (Verona), i savoiardi che verranno utilizzati come ingrediente base durante la Tiramisu’ World Cup che si terra’ a Treviso dal 1 al 4 novembre 2018 e che decretera’ chi sa davvero preparare il ‘tiramisu’ piu’ buono del mondo – .

La competizione vedra’ gli oltre 600 partecipanti sfidarsi in due particolari categorie di gara: Il tiramisu’ realizzato con la ricetta originale (senza ammettere varianti) e quello con una ricetta creativa (con invece la possibilita’ di sostituire qualche ingrediente per dare quel tocco personalizzato al dolce).

Tiramisu’ ORIGINALETra le ricette tradizionali, le piu’ conosciute sono molto simili: quella del ristorante Le Beccherie di Treviso (Veneto) e quella dell’Albergo Roma di Tolmezzo (Friuli Venezia Giulia). L’elenco degli ingredienti e’ identico. E’ questo elenco che ispira la categoria ORIGINALE: una sfida per chi crede che la tradizione debba essere rispettata fino all’ultimo grammo di zucchero. Mascarpone, caffe’, uova, cacao, zucchero e ovviamente l’ingrediente principe per un vero tiramisu’ classico a regola d’arte…i Savoiardi Vicenzovo di Matilde Vicenzi!

Tiramisu’ CREATIVOSe alla tradizione preferisci la sperimentazione, e se disponi di un ingrediente segreto che rende il tuo Tiramisu’ insuperabile, la ricetta sara’ quella CREATIVA. Si potranno sostituire i savoiardi con altri biscotti oppure con il pan di spagna, e aggiungere a quelli base fino a 3 ingredienti segreti.

Il successo della passata edizioneDato il successo della prima edizione svoltasi nel 2017, anche per quest’anno l’azienda veronese fornira’ l’ingrediente base che caratterizza il dessert italiano piu’ conosciuto nel mondo. Quindi nel kit di ingredienti assegnati da regolamento della competizione, Vicenzi provvedera’ a mettere a disposizione di tutti i partecipanti i savoiardi Matilde Vicenzi necessari alla preparazione del dolce, come vuole la ricetta del tiramisu’ classico, decretata dall’Accademia Italiana di Cucina.

Vicenzi Spa, ha una lunga e secolare tradizione che nasce nel 1905, alle porte di Verona, in un piccolo forno dove vengono prodotti dolci artigianali tipici della pasticceria locale. L’esperienza e la maestria nella delicata preparazione di biscotti e pasticcini, l’accurata selezione delle materie prime e la passione per l’artigianalita’, hanno scritto la storia di una realta’ imprenditoriale oggi riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, per la sua qualita’ interamente made in Italy che ripropone i sapori di una volta, seguendo ancora le antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Parlando di ricette non possiamo non segnalarvi le varianti di tiramisu’ piu’ sfiziose che potrete trovare in https://matildevicenzi.it , per stupire anche gli ospiti piu’ esigenti, come il tiramisu’ alle fragole, il tiramisu’ al limone, il tiramisu’ al pistacchio, il tiramisu’ all’ananas e il tiramisu’ ai frutti di bosco.

