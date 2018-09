Padova, alla scoperta di Luca Clemenza

Luca Clemenza nasce a Cittiglio, un comune di 4000 abitanti della provincia di Varese. Un posto tranquillo, famoso per le sue cascate: ed è lì che nel 1997 viene al mondo Luca. Dapprima il numero 10 della Juventus Primavera, quindi l’ultimo acquisto di un Padova che sul mercato si è davvero sbizzarrito. Nell’ultimo mese, prima di cambiare maglia, Clemenza è andato in tournée con la Juventus: ha giocato tanto, pure bene. Togliendosi lo sfizio di siglare un gol al Bayern Monaco, meraviglioso e importante. Specialmente per riprendere un po’ di fiducia nel futuro. Detto, fatto: l’ha chiamato il Padova.

IL RETROSCENA – Eppure, Luca era stato tanto in contatto con il Palermo di Rino Foschi. Lo stesso direttore sportivo è andato su tutte le furie quando l’acquisto non è andato a buon fine. Il motivo era semplice: un giocatore come Clemenza, uno dei talenti più cristallini della Serie B, fa gola a tutte. Anche e soprattutto a chi può permettersi il lusso di non puntare esclusivamente su di lui, salvo quindi ritrovarsi con un giocatore importante ma fuori dai grossi giri di titolari. È stata una sua scelta, Padova. L’ha fatto per giocare di più e per sperare in futuro in una nuova chiamata tra le fila bianconere. Ad oggi sembra quasi impossibile, ma chissà: anche di Spinazzola si diceva praticamente lo stesso.

IL RUOLO – Clemenza è un 10. Ama svariare tra le linee, e anche calciare in porta, divertirsi, provare a far gol. No, non ce l’ha nel sangue: sa procacciarlo, non costruirlo da zero. E sa come si calcia una punizione, quello sì. Nella Primavera bianconera si prendeva responsabilità e piazzati, nel Padova – in attesa di un filo di rodaggio – può avere lo stesso iter. Da leader e protagonista. Perché ora serve piazzare questo, più che l’assist vincente: serve andare con i piedi di piombo e non aver paura neanche di sbagliare. Testa alta e dimostrare al mondo chi sei.

LE PAROLE – “C’è stato un grande Padova, abbiamo fatto una gran partita sotto ogni punto di vista e messo sotto una squadra che lotta per la Serie A”, le sue prime parole all’ombra dell’Euganeo. “Festeggiare il pareggio? Importante. Ringrazio i tifosi, vedere lo stadio pieno è bellissimo. Personalmente sono contento e soddisfatto della mia prestazione, qui mi trovo benissimo”. Una grande accoglienza per lui: “Sono stato accolto benissimo. Mi trovo alla grande con Capello e Bonazzoli. Venezia? Sarà una grande emozione per me esordire in casa“. Tutti sono in attesa: ma nessuno freme quanto lui.