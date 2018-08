West Nile, martedi notte disinfestazione straordinaria anche in zona Crocefisso

In seguito ad un’ulteriore segnalazione di un caso di West Nile, il settore Ambiente del Comune di Padova procedera’ nella notte, dalle tre, con un’ulteriore disinfestazione straordinaria prevista dal protocollo regionale.

Oltre che in zona Sacra Famiglia (come gia’ annunciato) si procedera’ infatti nei pressi di via Venier, zona Crocefisso, con i consueti interventi di disinfestazione. In serata un’auto della Protezione Civile con un tecnico del settore Ambiente percorrera’ le zone interessate dai trattamenti illustrando tramite annunci sonori i comportamenti da tenere durante i trattamenti.

In questa fase il Comune e’ impegnato, oltre che nei trattamenti previsti dal protocollo regionale, anche in una serie di interventi per fronteggiare la diffusione del virus. Saranno raddoppiati i trattamenti dei fossati, i luoghi piu’ legati alla proliferazione di zanzare che portano il virus, con sei cicli settimanali su ulteriori dieci chilometri di fossati. Programmato anche un ulteriore ciclo di disinfestazione in parchi, aree verdi e cimiteri (circa 200 siti) per la soppressione delle zanzare adulte e un ciclo straordinario nelle scuole comunali e negli asili nidi, con oltre un centinaio di interventi volti a garantire la salute dei bambini prima dell’apertura dell’anno scolastico.

Da giovedi 30 agosto saranno disponibili gratuitamente i blister antilarvale da utilizzare nei trattamenti domestici che potranno essere ritirati nelle sedi dei consigli di quartiere, all’Urp e all’ufficio Informambiente saranno disponibili gratuitamente. Contestualmente sara’ anche diffuso porta a porta un volantino informativo sulle azioni e i comportamenti atti a contrastare la proliferazione delle zanzare.

