ViviAMO la Bassa: l’1 settembre, prima visita guidata nel Consorzio Atesino

28 agosto 2018

“ViviAMO la Bassa” è il nuovo progetto del Consorzio Atesino, realizzato con il contributo della Regione Veneto, che prende il via sabato 1 settembre: un invito a conoscere i paesi della Bassa Padovana, ma anche a riappropriarsi delle tradizioni e a godere dello stare insieme.

Al rientro dalle vacanze, le belle giornata di fine estate offrono ancora momenti da trascorrere all’aria aperta scoprendo i nostri tesori culturali proprio fuori dalla porta di casa.

Il progetto “ViviAMO la Bassa” propone un ricco calendario di visite guidate gratuite tra ville, parchi, e musei: il primo appuntamento ci aspetta sabato 1 settembre a Casale di Scodosia.

In occasione della “Festa dea Panocia”, Villa Correr in località Altamura – dimora estiva della nobile famiglia di origini veneziane, che si apre su un giardino settecentesco – dalle 15 alle 19 ospita visite guidate gratuite condotte da guide turistiche autorizzate. Alla conclusione di ogni visita sarà possibile degustare, presso lo stand dedicato, una selezione di prodotti tipici locali. Per tutta la durata delle visite guidate verrà attrezzata un area bimbi.

La visita porterà alla scoperta della villa domenicale della famiglia Correr che, costruita nel XVII secolo, mantiene ancora oggi le stupende decorazioni su intonaco, le finestre a medaglione di Murano e un grande ed immutato parco. Oggi l’ala est della villa è affidata alla Pro Loco di Casale di Scodosia, che si impegna a tenerla viva e aperta a tutti, sopratutto in seguito alla recenti aggiunte di un laghetto, di un’area attrezzata con giochi per bambini, un mini-zoo e piccole aree ristoro.

Info e prenotazioni entro mercoledì 29 agosto, Sig. Gianfranco Biggin 347 6440150.

(Proloco Padova)