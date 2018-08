UPA Padova: Decreto Dignita’. E’ legge

Modifiche significative alla disciplina del contratto di lavoro a termine

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018 (n.186), ed entrata quindi in vigore il giorno successivo, la legge n. 96 di conversione del DL 87/2018, il cosddetto Decreto Dignità.

Questa legge ha apportato modifiche importanti sia alla disciplina del contratto di lavoro a termine sia a quella della somministrazione di lavoro, (contenute nel D.Lgs. 81/2015).

La legge entrata in vigore il 12 agosto ha reso quindi definitiva la modifica dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, confermando la riduzione a ventiquattro mesi della durata massima dei rapporti a termine tra le parti, comprensiva di proroghe, rinnovi e periodi di somministrazione e mantenendo invece invariata l’esenzione dai limiti di durata prevista per le attività stagionali.

Per tutti i contratti di durata eccedente i dodici mesi sarà quindi necessario indicare all’interno dell’atto scritto originario o in quello di proroga, che comporta il superamento di detto limite, le specifiche ragioni causali giustificatrici del termine.

Le disposizione relative alla necessità delle causali si applicano anche in caso di rinnovo del contratto a termine, ossia nel caso in cui dopo la stipulazione di un primo contratto si concluda un altro contratto a termine.

Tali causali si rivelano molto stringenti e sono:

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

Inoltre, come auspicato dalla maggioranza degli addetti ai lavori, viene previsto un periodo transitorio. Infatti, le nuove disposizioni sul contratto a termine trovano applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 87/2018, ossia il 14 luglio 2018,

mentre le novità per le proroghe ed i rinnovi contrattuali si applicheranno solo dopo il 31 ottobre 2018. Dunque, le proroghe ed i rinnovi fino a quest’ultima data continueranno ad essere regolati attraverso le disposizioni vigenti contenute nel D.Lgs. 81/2015.

Anche durante il periodo transitorio troverà comunque applicazione l’aumento dello 0,5% del contributo previdenziale addizionale, che era stato introdotto dal Decreto Dignità per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. La legge di conversione conferma poi l’estensione a centottanta giorni del termine per l’impugnazione dei contratti a tempo determinato, decorrenti dalla cessazione del singolo contratto. Per tutti i casi di violazione delle regole sulle causali, la nuova disciplina prevede anche espressamente la conseguenza, già ricavabile dai principi generali, della trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato.

È stato poi introdotto un ulteriore tetto massimo complessivo del 30% per i lavoratori a tempo determinato, siano essi assunti direttamente dall’impresa oppure utilizzati in somministrazione. In aggiunta, è stata introdotta la disciplina della c.d. somministrazione fraudolenta, la quale si verifica quando le parti interessate pongono in essere una condotta con la specifica finalità di eludere norme di legge o del contratto collettivo che sono inderogabili. In questo caso, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Sul piano dei licenziamenti, la legge di conversione conferma l’aumento dell’indennità risarcitoria della c.d. tutela crescente per i licenziamenti intimati dalle imprese con più di quindici dipendenti: le indennità passano da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Aumenta anche l’indennità in sede di conciliazione: fermo il criterio di una mensilità per ogni anno di servizio, si passa da un minimo di tre ad un massimo di ventisette mensilità.

Nelle prossime settimane Confartigianato Padova promuoverà una serie di incontri nel territorio per illustrare nel dettaglio le novità del Decreto Dignità con relatori avvocati esperti in materia di lavoro.

Per maggiori informazioni: Ufficio Nucleo Contruattuale Upa Servizi Spa, tel 049 8206361 e 049 8206362

Allegati

(UPA di Padova)