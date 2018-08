Servizio raccolta porta a porta rifiuti a Mortise e San Lazzaro

Arriva il porta a porta nelle zone di Mortise e San Lazzaro.

Vengono eliminati cassonetti e campane della raccolta stradale e introdotti, in ogni abitazione singola o condominio, i bidoni (di diversa dimensione a seconda del tipo di edificio) per la raccolta differenziata domiciliare.

Opuscolo informativo

Calendario

Guida alla raccolta differenziata

Per meglio informare i cittadini sulla nuova modalita’ di raccolta sono stati previsti alcuni incontri pubblici:

giovedi 6 settembre, ore 20.30 – Sala Pertini, centro commerciale “La Corte”, via R. Bajardi, 5 – mappa;

giovedi 13 settembre, ore 20.30 – Sala patronato Chiesa parrocchiale, via San Marco, 1;

giovedi 20 settembre, ore 20.30 – Sala Pertini, centro commerciale “La Corte”, via R. Bajardi, 5 – mappa;

giovedi 27 settembre, ore 20.30 – Sala patronato Chiesa parrocchiale, via San Marco, 1.

Inoltre, fino all’entrata a regime del servizio, sono previsti infopoint nelle zone di maggior frequentazione delle aree interessate dal porta a porta, con l’obiettivo di fornire risposte immediate e informazioni ai cittadini.

