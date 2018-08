Guizza, Un weekend dedicato interamente ai giovani

3 giorni all’insegna della grande musica e del buon cibo aspettando la sagra.

Una bella novità vi aspetta alla Festa della comunità della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, un weekend interamente gestito dal gruppo giovani locale. Arrivato al dodicesimo anno di vita, per il gazebo giovani (denominato “Pig&out” da traduzione in inglese di una nota espressione veneta) è arrivato il momento di osare.

Quest’anno lo staff Pig&out farà da apripista con il “Weekend giovani 2018” che si terrà dal 31/08 al 02/09 precedendo la festa della comunità che aprirà i battenti il 4 settembre per terminare il 9. Il gruppo di volontari è composto da ragazzi tra i 18 ed i 35 anni che vivono il quartiere e che, nella maggior parte dei casi, hanno vissuto la crescita personale in parrocchia grazie alle attività che si svolgono durante l’anno.

Il programma dei concerti prevede “Get on funk – Red Hot Chilli Peppers cover band” per venerdì 31 agosto, “Cinque uomini SCDL – Irish folk rock” per sabato 1 settembre e la conclusione sarà affidata agli “Stanza 26 – Nek cover band” il 2 settembre tutti con ingresso libero e gratuito. Il menù prevede hamburger, piadine, panini, fritti, piatti per vegetariani e dolci. Quest’anno la scelta di birre sarà ampliata con una varietà estremamente interessante che troverà il gradimento di tutti gli appassionati di birra.

La festa della comunità proporrà da martedì 4 “Disperato erotico – Lucio Dalla cover band”, mercoledì 5 il trio comico “Marco e Pippo”, giovedì 6 serata swing con “Giggle Mugs” & “The Sailors”, venerdì 7 “Safari – Jovanotti tribute band”, sabato 8 spettacolo di danza “Movie Studio” eseguito da “Dance4fun” + esibizione di ginnastica ritmica con “Libera espressione ASD” e domenica 9 grande chiusura con i “Defenders” sempre con ingresso libero e gratuito.