Roma, 29 ago. (AdnKronos) – Ancora una parentesi estiva, da Nord a Sud, grazie all’alta pressione africana, con temperature nuovamente elevate per il periodo. Entro domani la colonnina di mercurio potra’ tornare su valori decisamente alti, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, con punte di 34 C tra Bologna, Ferrara, Mantova, fino a 32 C a Milano e 31 C a Torino. A Firenze poi si potranno raggiungere addirittura i 35 C, anche afosi al mattino e in serata, mentre sulla Sardegna i termometri potranno superare i 32 C in molte localita’. Un po’ meno caldo al Sud dove, salvo rare eccezioni, non si salira’ al di sopra dei 31 C.

Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avvisa che questa fiammata rovente tuttavia avra’ vita breve: a partire da venerdi’ 31 agosto un nuovo, intenso, vortice ciclonico piombera’ sull’Italia portando una fase di acuto maltempo: l’aria fresca proveniente dal mare del Nord associata al transito perturbato portera’ cosi’ un calo dei valori termici piuttosto importante su buona parte del Paese. Insomma, l’estate prova a fare la voce grossa, ma il cambio di stagione e’ sempre piu’ vicino.

(Adnkronos)