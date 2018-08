Rubano: Buono libri regionale a.s. 2018/19

La Regione del Veneto ha pubblicato il bando per il Buono Libri anno scolastico formativo 2018/19.

Il Buono Libri è un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 17/07/2018, per la copertura totale o parziale della spesa:



– per acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime.



– per acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad un massimo di € 100,00.



Sono esclusi i dizionari, gli strumenti musicali, il materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, stecche ecc..).



Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.

La domanda per il Buono Libri si può fare solo online, dal 14/09 al 15/10/2018, al seguente link: Buono libri Regione Veneto