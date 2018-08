approvato in Giunta il progetto di recupero della palazzina ex Coni all’Arcella

La Giunta, su proposta degli assessori Diego Bonavina e Andrea Micalizzi, ha approvato nella riunione di martedi 28 agosto il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica di recupero della palazzina Ex Coni, in via Tiziano Aspetti, all’Arcella e avviato contestualmente l’iter per partecipare all’asta per la sua acquisizione che il Tribunale ha fissato il prossimo 20 settembre.

Piu’ nel dettaglio, il totale complessivo del progetto di ristrutturazione della palazzina e’ di 2.815.500 euro, dei quali 2.250.000 per i lavori veri e propri e i restanti 562.500 relativi alle somme a disposizione per Iva, spese tecniche, imprevisti e altro.

La delibera di Giunta da anche il via all’iter che permettera’ la partecipazione all’asta del prossimo 20 settembre e che prevede i seguenti passaggi: dichiarazione della necessita’ e indilazionabilita’ dell’acquisto, ottenimento del parere preventivo di congruita’ da parte dell’Agenzia del Demanio sul prezzo massimo di acquisto, passaggio in Consiglio comunale della proposta di acquisizione e deposito dell’offerta presso lo studio del curatore fallimentare entro la data prevista dalla procedura.

L’acquisizione della palazzina ex Coni si inserisce perfettamente negli obiettivi dell’amministrazione che si focalizzano su interventi recupero, riqualificazione e rigenerazione urbana nei quartieri, anche alla luce della Legge Regionale del Veneto 14/2016 sullo stop al consumo di suolo. Inoltre all’ Arcella, un quartiere con oltre 45.000 abitanti, pari a circa il 25% della popolazione residente in citta’, il Comune non possiede immobili in proprieta’ adeguati ed anzi e’ costretto a pagare affitti per circa 100 mila euro l’anno per sedi di Quartiere e della Polizia Municipale. Infine l’acquisizione e il recupero dell’edificio ex Coni, completerebbe la riqualificazione dell’area intorno a Piazza Azzurri d’Italia dove sono stai recentemente sistemati i giardini pubblici e totalmente recuperato lo stadio per l’atletica Daciano Colbachini che sara’ inaugurato proprio domenica prossima in occasione del Meeting Internazionale di Atletica. La palazzina, se acquisita all’asta del prossimo settembre, potra’ cosi’ diventare il cuore dei rioni San Carlo e Arcella, ospitando la sede di quartiere e altri servizi istituzionali.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180829/comunicato-stampa-approvato-giunta-il-progetto-di-recupero-della-palazzina-ex-coni