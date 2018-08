Sanita’: post choc dottoressa ospedale su Fb, migranti ‘andrebbero annegati’

Roma 28 ago. (AdnKronos Salute) – “Andrebbero annegati al largo”. E’ solo un passaggio del post choc pubblicato su Facebook da un dirigente medico in servizio al Pronto soccorso di Spoleto. Come riporta il ‘Messaggero Umbria’, a carico della dottoressa la Asl ha gia’ avviato un procedimento disciplinare. “Abbiamo ricevuto la segnalazione – ha detto al quotidiano il direttore dell’ospedale di Spoleto, Luca Sapori – e l’azienda ha subito avviato un procedimento disciplinare. Espressioni del genere non sono certamente accettabili, ora se ne occupera’ l’apposita Commissione”.

(Adnkronos)