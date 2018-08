27 agosto 2018

Rieccoci dopo la pausa estiva con tante attività in calendario! Il filo rosso che lega le prossime iniziative è il format “Gioielli Padovani: pro loco, tesori di cultura, identità e tradizioni”.

Ideato nel 2014 dal Comitato Provinciale delle Pro Loco di Padova e realizzato con il contributo della Regione Veneto, in questa quinta edizione il progetto di ampia valenza culturale, paesaggistica e turistica è strutturato in quattro linee di intervento, sviluppate dal Comitato provinciale e dai nostri Consorzi con le pro loco padovane.

Dall’1 settembre e per l’intero periodo autunnale, le pro loco padovane sapranno offrirvi un ricco programma con visite guidate, escursioni, degustazioni, feste antiche, rievocazioni storiche ed eventi in ville venete:

il Comitato Provinciale Pro Loco di Padova svilupperà servizi per gli associati, ma proporrà anche degli inediti "Tour letterari nella Padova noir dell'Ottocento" (dal 29 settembre al 17 novembre)

nel Consorzio Atesino, "ViviAmo la Bassa a spasso tra ville, musei e parchi" offre l'opportunità di tante visite guidate, in programma dall' 1 settembre al 16 novembre

il Consorzio Euganeo ci porterà alla scoperta dei "Gioielli Padovani ai piedi degli Euganei", tra rievocazioni storiche ed eventi nelle ville venete (dal 21 ottobre al 24 novembre)

Il Consorzio del Graticolato Romano, per tutto il mese di ottobre, farà rivivere atmosfere d'altri tempi nelle ville venete dell'agro centuriato.

Cultura del territorio, promozione di un turismo consapevole e sostenibile, rete di volontariato professionale sono le parole chiave del “fare pro loco”. Non solo sagre, quindi, nell’attività di Pro Loco ma – sempre più – tutela, valorizzazione e promozione dell’identità locale in tutti i suoi aspetti.

Turismo a “Km zero”, tutto “made in pro loco”!

Segui le nostre attività in programma fino alla fine dell’anno!

Per info, programmi e modalità di partecipazione/adesione: [email protected] – www.unplipadova.it – profilo facebook: facebook.com/ComitatoProvincialeProLocoPadova

