Migranti della Diciotti in serata a Rocca di Papa

Roma, 28 ago. (AdnKronos) – I migranti sbarcati dalla nave Diciotti, partiti da Messina, in serata arriveranno a Rocca di Papa, la struttura gestita da ‘Mondo migliore’ sui colli romani. “Si tratta di una situazione temporanea, non e’ che un passaggio”, osserva all’Adnkronos don Ivan Maffeis, portavoce della Cei che dall’inizio ha seguito la trattativa con il ministero dell’Interno. I migranti della Diciotti, dunque, rimarranno pochi giorni nella struttura gestita dagli Oblati di Maria Vergine. “Ovviamente – spiega ancora Maffeis – si fermeranno qualche giorno in piu’ quelli che riportano problemi di salute. E ci sara’ da effettuare la piena identificazione di tutti”.

Come spiega il direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, nel centro di Rocca di Papa c’e’ un presidio medico fisso e un’equipe di psicologi pronta ad offrire sostegno psicologico. “Oggi poi – spiega ancora Maffeis – ad accogliere i migranti della Diciotti ci sara’ anche significativamente mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas Italia. Sara’ infatti la Caritas a valutare le varie richieste di accoglienza che stanno arrivando dalle diocesi di tutta Italia”.

La solidarieta’ della Chiesa non si e’ fatta attendere e, come conferma il portavoce della Cei, da giorni arrivano richieste di aiuto e di accoglienza dalle parrocchie di tutta Italia. Per citarne alcune, richieste di accoglienza da Brescia, da Torino, da Firenze, da Cassano all’Jonio, da Agrigento, da Bari. “Tutte le spese sostenute sono a carico della Cei”, puntualizza ancora don Maffeis che ricorda come, migranti della Diciotti a parte, la Chiesa italiana abbia gia’ accolto dalle 26 alle 28mila persone.

Quanto alle polemiche che si sono scatenate a Rocca di Papa dopo la notizia dell’arrivo dei cento migranti della Diciotti, don Aldo Buonaiuto, animatore spirituale della Comunita’ Giovanni XXIII tra quanti hanno seguito la mediazione della vicenda, dice: “Si tratta di polemiche inopportune perche’ stiamo parlando di persone che sono soltanto di passaggio. Parliamo di persone che sono debilitate ed e’ giusto vengano fatti i giusti controlli ma non e’ giusto nemmeno strumentalizzare problemi di salute. Si trattera’ di un passaggio breve”.

“Giustamente – dice ancora don Buonaiuto che e’ stato chiamato dal cardinale Gualtiero Bassetti a gestire la situazione – i cittadini si possono allarmare, ma poi, una volta spiegata la situazione, e’ giusto che si tranquillizzino perche’ non ci sara’ nessuna invasione. Sono comunque sicuro che la maggior parte dei cittadini ha compreso: si tratta di avere solidarieta’. D’altra parte, non e’ che si potesse procedere alla gestione di cento persone in una piazzola. La tappa nel centro gestito da Auxilium ci consentira’ di orientarci per il meglio”.

