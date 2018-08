Boldrini: ‘Unire forze centrosinistra sotto unico simbolo’

Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo. E’ la proposta che arriva dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini. “Le forze del centrosinistra debbono cogliere l’eccezionalita’ del momento e affrontarlo con un’iniziativa politica inedita, gia’ dalle prossime elezioni europee – scrive Boldrini su Twitter – Servono candidature nuove, espressione dell’associazionismo laico e cattolico, dei sindaci, dell’ambientalismo”.

“Serve un simbolo unico nuovo, e ritrovarsi su alcuni temi importanti. In questo momento storico non possiamo permetterci di far prevalere le divisioni: a forza di fare distinguo si rischia di estinguersi. Siete d’accordo o no che adesso piu’ che mai serva unire le forze? OrbanGoHome”, conclude l’esponente di Leu.

(Adnkronos)