Washington, 27 ago. (AdnKronos/Dpa) – Piani per concentrarsi su biciclette elettriche e scooter e piccole auto per gli spostamenti piu’ brevi. Uber sta mettendo a punto diverse strategie piu’ adatte in citta’, ha spiegato il Ceo Dara Khosrowshahi. Uber offrira’ i nuovi servizi di scooter e bici elettriche in otto citta’ in Usa, mentre offrira’ il servizio di bici a Berlino.

(Adnkronos)