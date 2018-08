Notturni d’Arte 2018: ultimi appuntamenti fino al 31 agosto

Appuntamenti della settimana conclusiva dei Notturni d’Arte 2018.

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO, dalle ore 20:45

piazza del Santo

La vita di Santa Lucia e San Giorgio raccontata da Altichiero da Zevio

visite guidate all’Oratorio di San Giorgio

costo del biglietto € 3

GIOVEDÌ 30 AGOSTO, dalle ore 20:45

Battistero del Duomo, piazza Duomo

Il “Paradiso” di Giusto de’ Menabuoi

visite guidate al Battistero

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 31 AGOSTO, dalle ore 21:30

Giardini dell’Arena

ingresso da piazza Eremitani

Il cinema rende omaggio alla Cappella degli Scrovegni

proiezione del film Il Decameron (1971) di Racconto di un affresco (1938) di Luciano Emmer

a cura di Promovies

biglietto da acquistare la sera stessa sul posto; apertura biglietteria ore 21

Biglietto intero: 6 € (inclusa tessera Arena Romana Promovies)

Biglietto ridotto con tessera Arena Romana

Promovies: 5 €

Biglietto ridotto: 4,50 € (bambini sotto i 12 anni e over 65)

in caso di maltempo la proiezione si terrà all’Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano in via Altinate 71

