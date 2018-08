Capta leader nel settore italiano per la difesa del patrimonio aziendale e delle investigazioni aziendali continua la collaborazione co

(Milano, 27 agosto 2018) – Milano, 27 agosto 2018 – Concorrenza sleale, abuso di congedi e permessi, infortuni simulati, malattie pretestuose, contraffazione, frode assicurativa, vulnerabilita’/sicurezza informatica, infedelta’ dipendenti, furti aziendali ecc. sono solo alcune della problematiche che incidono negativamente sul clima e sul patrimonio dell’azienda.

Capta Srl, societa’ di consulenza fondata nel 2014 da Emilio Gasparro, nasce con l’obiettivo di salvaguardare e tutelare l’integrita’ del patrimonio aziendale attraverso un approccio metodologico innovativo rispetto a quello utilizzato dalle comuni agenzie investigative.

In cosa consiste questo approccio innovativo?

Per dare risposte adeguate agli imprenditori la societa’ di Gasparro interviene attraverso un’analisi dei singoli settori dell’impresa senza mai sovrapporsi ai ruoli al suo interno, avvalendosi dell’esperienza e della professionalita’ di investigatori, avvocati, periti, tecnici informatici, consulenti e formatori. Tale sistema permette di elaborare una proposta specifica che, basandosi sui rischi individuati e sui bisogni aziendali, offre le corrette contromisure.

Motivo per cui la struttura di Capta si avvale del know how di diverse figure professionali: in questo modo l’azienda/l’imprenditore anziche’ rivolgersi ad un singolo professionista ha a disposizione un supporto di professionisti che, interagendo e comunicando fra loro, sono in grado di fornire un quadro completo della realta’ aziendale e di apportare suggerimenti per migliorarne il funzionamento interno.

Offrendo una lettura moderna, efficiente e soprattutto innovativa della struttura aziendale, Capta non poteva non scegliere Fattoretto S.r.l. di Massimo Fattoretto, come agenzia di marketing digitaleper ampliare la propria visibilita’ sul web e per raggiungere significativi risultati nella SEO.

‘Fin dall’inizio della nostra collaborazione – racconta Gasparro ‘Massimo ha capito la forza e l’innovazione di Capta, permettendoci di conseguire importanti posizionamenti nei motori di ricerca. –

Di cosa si occupa Fattoretto S.r.l.Fattoretto S.r.l. opera ogni giorno per ampliare la visibilita’ dei suoi clienti e portare nuovi contatti, cosi’ da raggiungere gli obiettivi fissati. Un approccio che conferisce centralita’ alla sinergia sviluppata con il cliente. L’agenzia fornisce consulenza SEO, svolge attivita’ di PR e Lead Generation. I servizi erogati interessano, tra gli altri, consulenza web marketing finance, link building, content marketing, analisi SWOT dei competitor online e attivita’ di brand reputation.

Fattoretto S.r.l. gestisce piu’ di 150 portali di proprieta’ ed ha acquisito, in anni di attivita’, una profonda conoscenza delle dinamiche del Web. Competenze stimolate da quella sincera passione che conduce a un costante aggiornamento, all’analisi di nuove soluzioni e ad apprendere e ottimizzare ogni aspetto del flusso di lavoro.

Alcuni Servizi Capta

– Concorrenza sleale– Abuso di congedi e permessi– Vulnerabilita’ informatica– Infedelta’ dipendenti– Furti aziendali

