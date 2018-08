Buffon: “Sto meglio oggi di 5 anni fa”

Calcio





Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Sto meglio ora rispetto a quando avevo 35 anni, sembra impossibile ma sento che sto meglio rispetto a cinque o sei anni fa”. E’ un Gigi Buffoncarico per l’avventura da poco intrapresa al Paris Saint Germain quello che emerge dall’intervista rilasciata a ‘France Football’. “Magari questo e’ possibile perche’ ho cambiato metodo di lavoro, ma credo che alla mia eta’ sia tutta una questione di motivazioni”, prosegue l’ex portiere della Juventus.

“La concorrenza con Areola e Trapp? Mi trovo bene, ho un ottimo rapporto con loro; in un gruppo e’ importante avere rispetto e stima l’uno per l’altro. Il Psg giochera’ circa 60 partite in stagione, e’ logico avere tre portieri importanti e non un solo titolare. La Champions? Voglio giocarci ancora, ma non e’ un’ossessione”, spiega il portiere campione del mondo a Germania 2006.

Spazio poi a una considerazione dopo il cambio di vita avvenuto questa estate con l’approdo a Parigi: “Dopo quarant’anni in Italia, non e’ mai facile cambiare la propria vita. Non avevo idea di come gli altri calciatori mi avrebbero accolto, ero anche un po’ preoccupato per questo. A volte finiamo per costruirci una zona di comfort e, per paura o per pigrizia, ci rifiutiamo di andarcene perche’ la novita’ e’ sempre spaventosa”.

“Eppure, io sono l’esatto opposto. Mi piace mettermi in gioco, sono una bestia da competizione, mi piace progredire, mi piace affrontare le difficolta’ e provare a superarle”, conclude Buffon.

