Arriva la Vespa elettrica

Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Piaggio avviera’ a settembre la produzione della nuova Vespa Elettrica. Lo rende noto il gruppo di Pontedera sottolineando di aver rispettato cosi’ i programmi presentati allo scorso Eicma. “La tanto attesa declinazione elettrica dello scooter piu’ famoso e amato al mondo – spiega la societa’ – nascera’ nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa, lo stesso dove Vespa nacque nella primavera del 1946 e che oggi rappresenta una delle avanguardie tecnologiche mondiali per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di soluzioni avanzate di mobilita’”.

L’ARRIVO SUL MERCATO – I primi esemplari saranno gia’ prenotabili a inizio ottobre, solamente online attraverso un sito dedicato, con formule innovative di finanziamento all inclusive che si affiancheranno ai tradizionali sistemi di acquisto. Il prezzo sara’ allineato alla fascia alta della gamma Vespa attualmente in commercializzazione. Vespa Elettrica sara’ quindi gradualmente immessa sul mercato a partire da fine ottobre per raggiungere la piena commercializzazione a novembre, in concomitanza col salone di Milano Eicma 2018, cominciando dall’Europa per poi essere estesa a Stati Uniti ed Asia a partire da inizio 2019. La tanto attesa declinazione elettrica dello scooter arrivera’ in uno dei momenti piu’ felici della storia del suo brand, con oltre un milione e mezzo di esemplari venduti nell’ultimo decennio. Il primo semestre del 2018 si e’ chiuso con un incremento dei volumi di vendita di circa il 10% rispetto al 30 giugno 2017.

LA NUOVA TECNOLOGIA – Vespa Elettrica rappresenta il primo passo del gruppo Piaggio verso nuovi orizzonti di interconnettivita’ smart tra veicoli e persone: sara’ predisposta per adottare nel prossimo futuro soluzioni attualmente in fase di sviluppo per Gita, il robot in realizzazione a Boston da Piaggio Fast Forward, e che entrera’ in produzione a inizio 2019, quali sistemi di intelligenza artificiale con comportamenti adattivi e sensibili a ogni input da parte del conducente. Riconosceranno la presenza di persone e veicoli nelle loro vicinanze, contribuiranno alla capacita’ del conducente di anticipare potenziali rischi, segnaleranno il traffico e offriranno una alternativa per il tragitto, forniranno mappature istantanee che contribuiranno a migliorare la sicurezza e l’efficienza della circolazione urbana. Questa nuova generazione di veicoli conoscera’ a fondo il suo proprietario: lo riconoscera’ in modo automatizzato senza chiave o telecomando, anticipera’ le sue abitudini, interagira’ con altri device e con gli altri veicoli in circolazione e permettera’ un grado di personalizzazione della user experience che difficilmente riusciamo a immaginare oggi.

(Adnkronos)