Incidente per Alonso, Vettel trionfa

F1





Spa-Francorchamps, 26 ago. (AdnKronos) – Pauroso incidente subito dopo la partenza del Gp del Belgio di F1 e safety car in pista. Alla prima curva dopo il rettilineo Hulkenberg non ha frenato in tempo e ha tamponato violentemente la McLaren di Alonso che e’ volata sulla monoposto di Leclerc ed e’ finita fuori pista. I piloti sono rimasti miracolosamente indenni.

La Ferrari di Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio di F1 sul circuito di Spa-Francorchamps. La Rossa del tedesco dopo aver preso la testa della gara in avvio ai danni della Mercedes di Hamilton, prima della safety car per l’incidente ad Alonso, non l’ha piu’ lasciata, riuscendo ad uscire dai box dopo il cambio gomme davanti a Verstappen, che non si era ancora fermato, ed Hamilton che ha poi superato la Red Bull ma senza riuscire poi ad impensierire la Ferrari. Vettel nel prossimo Gp di Monza partira’ da -17 da Hamilton.

Vettel dopo la sosta ai box ha iniziato ad incrementare sempre di piu’ il vantaggio sulla Mercedes di Hamilton che ha poi chiuso in seconda posizione. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen. Ottimo quarto posto invece per la Mercedes di Valterri Bottas partito dal fondo della pit-lane che consente alle Frecce d’Argento di allungare a +15 sulle Ferrari nella classifica costruttori. Buona gara anche per le Racing Point Force India, con Sergio Perez che ha chiuso al quinto posto ed Esteban Ocon al sesto. Hanno chiuso la top ten le Haas di Grosjean settimo e Magnussen ottavo, mentre chiude al nono posto la Toro Rosso di Gasly e al decimo la Sauber di Ericsson. Hanno chiuso in anticipo la gara Hulkenberg, Alonso e Leclerc subito dopo l’incidente al via, e poi Raikkonen e Ricciardo che ne hanno subito le conseguenze pochi giri dopo.

