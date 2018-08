continuano gli interventi straordinari per contagio da West Nile

Sono stati segnalati due nuovi casi di infezione da West Nile in citta’, uno in zona Sacra Famiglia e uno in zona Palestro.

Si tratta di due persone che al momento si trovano in buone condizioni.

Come da protocollo regionale il Comune di Padova si e’ attivato per intervenire in maniera straordinaria con una disinfestazione larvicida, nel raggio di 500 metri, e adulticida, nel raggio di 200 metri, nella notte tra oggi e domani.

Come sempre per quanto riguarda le zone interessate dal trattamento adulticida, si raccomanda alle persone residenti in zona di attenersi ad alcuni comportamenti precauzionali (tenere le finestre chiuse e gli impianti di ricambio d’aria spenti, raccogliere la verdura e la frutta pronta al consumo, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili). Le indicazioni saranno diffuse nel pomeriggio e nella serata con annunci sonori nelle zone interessate.

Negli uffici del Settore Ambiente intanto accanto all’impegno per gli interventi straordinari, proseguono i lavori per coordinare la nuova serie di misure gia’ decise: “Abbiamo investito 50 mila euro per attivita’ di prevenzione che andranno a rafforzare da un lato l’attivita’ gia’ prevista in primavera e dall’altro gli interventi da protocollo regionale – spiega l’assessora all’ambiente, Chiara Gallani – Siamo consapevoli che la situazione e’ complessa e sentiamo la necessita’ di muoversi con efficacia per proteggere i cittadini piu’ deboli. Come Comune ci siamo impegnati anche oltre le nostre specifiche competenze, ma abbiamo anche chiesto un maggiore coordinamento. Nei giorni scorsi, anche su nostra sollecitazione, si e’ riunito l’esecutivo dei sindaci assieme all’Ulss. Chiedo ora un incontro con l’assessore Regionale alla Sanita’ Luca Coletto. Serve la collaborazione di tutti per tutelare i cittadini e siamo certi che con la Regione ci potra’ essere un confronto costruttivo. Gli interventi, in particolare quelli straordinari richiesti dall’azienda sanitaria regionale, sono impegnativi, anche economicamente, per gli enti locali e siamo certi che la Regione lo terra’ presente” .

Nello stanziamento straordinario il Comune di Padova ha previsto di raddoppiare i trattamenti dei fossati, i luoghi piu’ legati alla proliferazione di zanzare che portano il virus, con sei cicli settimanali su ulteriori dieci chilometri di fossati. Programmato anche un ulteriore ciclo di disinfestazione in parchi, aree verdi e cimiteri (circa 200 siti) per la soppressione delle zanzare adulte e un ciclo straordinario nelle scuole comunali e negli asili nidi, con oltre un centinaio di interventi volti a garantire la salute dei bambini prima dell’apertura dell’anno scolastico.

Presto sara’ avviata una massiccia campagna informativa su comportamenti e buone pratiche con la distribuzione porta a porta di un volantino informativo in 100 mila copie e quella gratuita, nelle sedi di quartiere e all’Urp, di 5 mila blister antilarvale da utilizzare nei trattamenti domestici.

MISURE PER PREVENIRE LO SVILUPPO O LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE:

evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante;

procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua stagnante;

trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprieta’ privata, ricorrendo a prodotti larvicidi;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere;

provvedere nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive al taglio periodico dell’erba;

svuotare le piscine non in esercizio;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua.

Ricordiamo in ogni caso che il Comune da aprile sta effettuando come ogni anno la disinfestazione prevista come indicato su Padovanet, oltre all’ordinanza con prescrizioni per tutti i privati – www.padovanet.it/informazione/zanzare.

Su Padovanet sono presenti inoltre le indicazioni sui comportamenti da tenere durante gli interventi e le mappe delle zone interessate dagli stessi:

www.padovanet.it/notizia/20180810/interventi-contro-linfezione-da-virus-west-nile

