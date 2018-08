Sanita’: Razza, ampie rassicurazioni su stato salute in nave Diciotti

Catania, 24 ago. (AdnKronos Salute) – “Senza alcun clamore, come dovrebbe agire chiunque non ami strumentalizzare fatti e circostanza a fini politici, ieri mattina ho sentito il responsabile siciliano Usmaf, Claudio Pulvirenti, e da lui ho appreso della sostanziale sicurezza sanitaria sulla nave Diciotti, dove operano in convenzione con la Guardia costiera i medici del Cisom-Ordine di Malta”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in merito alla situazione della Diciotti ancora ormeggiata al porto di Catania.

“Da parte dei sanitari – prosegue Razza – abbiamo avuto ampie rassicurazioni sullo stato di salute dei migranti e ho dato incarico al direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Giammanco, di essere a disposizione dell’apparato sanitario che sta operando in loco, se serve anche mediante la fornitura di medicinali”.

“Non tocca a me – conclude l’assessore – valutare l’enorme insensibilita’ con cui l’Europa ritiene di dover affrontare la tragedia delle migrazioni, caricandola sul nostro Stato. Possiamo solo sperare che qualcuno, finalmente, si svegli a Bruxelles”.

(Adnkronos)