il Comune accelera la raccolta delle ramaglie conseguenza dei fortunali

Il Comune di Padova continua nel complesso lavoro di sistemazione del verde pubblico dopo l’eccezionale fortunale di fine lugli che ha danneggiato in maniera molto pesante il patrimonio verde della citta’. Dopo la necessaria messa in sicurezza di tutti i siti in cui sono stati riscontrati danni e gli interventi prioritari su strade, scuole e parchi, il lavoro prosegue con la rimozione delle ramaglie.

In questo sento l’Amministrazione ha avviato una collaborazione specifica con AcegasApsAmga che sara’ a fianco del Comune per affrontare questo impegnativo lavoro di pulizia di parchi e strade cittadine. L’Azienda seppur non titolare dei servizi inerenti il verde pubblico, mettera’ gia’ da domani mattina a disposizione dell’Amministrazione il proprio know-how di uomini e mezzi per l’attivita’ straordinaria di raccolta, che affianchera’ il lavoro dei tecnici del settore finalizzato a rendere pienamente fruibili le aree verdi cittadine.

“In queste settimane abbiamo lavorato per priorita’, dopo un fenomeno eccezionale e dall’impatto davvero straordinario sul nostro verde – sottolinea l’assessora Chiara Gallani – L’obiettivo primario e’ stato quello della sicurezza, quindi siamo intervenuti sugli alberi danneggiati, lavorando per censire tutti i siti colpiti in vista anche della valutazione dei danni anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini. Ora tocca alla rimozione di rami e ceppaie, precedentemente messi in sicurezza. Ringraziamo AcegasApsAmga per la collaborazione, che ci permettera’, lavorando assieme, di velocizzare le operazioni” .

In particolare l’azienda operera’ con le rimozioni nei punti indicati dal Settore Verde Pubblico del Comune attraverso due tipologie di mezzi. In primo luogo un automezzo dotato di cassone e braccio meccanico per la rimozione di grossi fusti o rilevanti accumuli di ramaglie. In caso di interventi piu’ puntuali saranno invece utilizzati automezzi leggeri a supporto della raccolta manuale di piccole ramaglie.

